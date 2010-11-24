T24 LogoT24 Logo
Gündem

KALORİFER KAZANI PATLAMASI: 1 ÖLÜ DİYARBAKIR (A.A)

24 Kasım 2010 00:15

-KALORİFER KAZANI PATLAMASI: 1 ÖLÜ DİYARBAKIR (A.A) - 23.11.2010 - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir binanın kalorifer kazanının patlaması sonucu bir kişinin öldüğü bildirildi. Yaralanan dört kişinin tedavisi sürüyor. Sento Caddesi üzerinde bulunan Veysel Apartmanının kalorifer kazanının bilinmeyen bir nedenle alev aldıktan sonra, patlaması sonucu yaralanan ve vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırılan Şemsettin Dereci'nin (43) müdahalelere rağmen öldüğü tespit edildi. Dereci'nin kalorifer kazanı patlayan apartmanın arkasındaki binanın alt katında bakkallık yaptığı belirtildi. Patlamada yaralanan, Cesur Dönmez, Fatma Kaya, İrfan Karakeçi ve Şeyhmus Dereci'nin ise tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24