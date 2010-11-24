-KALORİFER KAZANI PATLAMASI: 1 ÖLÜ DİYARBAKIR (A.A) - 23.11.2010 - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir binanın kalorifer kazanının patlaması sonucu bir kişinin öldüğü bildirildi. Yaralanan dört kişinin tedavisi sürüyor. Sento Caddesi üzerinde bulunan Veysel Apartmanının kalorifer kazanının bilinmeyen bir nedenle alev aldıktan sonra, patlaması sonucu yaralanan ve vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırılan Şemsettin Dereci'nin (43) müdahalelere rağmen öldüğü tespit edildi. Dereci'nin kalorifer kazanı patlayan apartmanın arkasındaki binanın alt katında bakkallık yaptığı belirtildi. Patlamada yaralanan, Cesur Dönmez, Fatma Kaya, İrfan Karakeçi ve Şeyhmus Dereci'nin ise tedavisinin sürdüğü kaydedildi.