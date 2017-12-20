Kalorifer dönüşümü yetişmeyen lisede eğitime 2 gün ara

Şaban KARDEŞ/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çerkezköy ilçesinde, Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kalorifer dönüşümü yetişmeyince okuldaki eğitime 2 gün ara verildi.

Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kalorifer dönüşümü geçen Temmuz ayında ihale edildi. Ancak kazanan firma güvenlik soruşturmasını geçemediği için ihale yeniden yapılarak başka bir firmaya verildi. İddiaya göre, müteahhit 5 kez işin bitimi için tarih vermesine rağmen iş tamamlanmadı. Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla okul soğuk havalarda çocukların üşümemesi için 20 Aralık ve 21 Aralık tarihlerinde tatil edildi.