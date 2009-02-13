

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Selçuk Şahin, sarı-lacivertli kulüple görüşmelerin devam ettiğini ve futbol hayatına Fenerbahçe'de sürdürmek istediğini söyledi.



Fenerbahçeli futbolcu Selçuk Şahin, sezon sonunda lig şampiyonluğunu ve Fortis Türkiye Kupası'nı sarı-lacivertli taraftarlara hediye etmek istediklerini söyledi.



Fenerbahçe Gazetesi'ne verdiği röportajda, taraftarlardan sahada mücadele eden, ter döken her futbolcuyu, iyi ya da kötü gününde desteklemelerini isteyen Selçuk, ''Birine moral verirsen ondan daha fazla verim alırsın. Taraftarımızın büyük desteği ve bitmek bilmeyen coşkulu tezahüratlarıyla, sezon sonunda inşallah şampiyonluğu ve Türkiye Kupası'nı onlara hediye ederiz'' ifadelerini kullandı.



Selçuk, ''Fenerbahçe'de mutlu musun? İmza atacak mısın?'' şeklindeki soru üzerine ise ''Bu konuyla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Fenerbahçe'de kalmak istiyorum. Ben de imza atmayı istiyorum, kulübüm de istiyor. Futbola Fenerbahçe'de devam edip, burada da bırakmak istiyorum. Çünkü Fenerbahçe çok büyük bir camia ve burada anılmak çok güzel'' diye görüşlerini aktardı.



''SIFIR HATAYLA OYNAMAK ZORUNDAYIM''



Oynadığı mevkinin çok kritik bir bölge olduğunu ve en fazla topla buluşan oyuncu olduğunu kaydeden Selçuk, ''Adeta sıfır hata ve garanti paslarla oynamak zorundayım. Bu nedenle de 2-3 pas hatası yaptığında direkt göze batıyorsun'' ifadesini kullandı.



Geçen sezon eleştirildiği dönemde sürekli oynamadığını dile getiren Selçuk, ''Sürekli oynamadığın zaman, hata daha fazla oluyordu. Bu sezon hocamız sürekli oynatınca, ister istemez bir form tutuyorsunuz. Ben de o formu yakaladığıma inanıyorum. Saha içinde nasıl davranacağımı da daha iyi algılıyorum. Antrenmanda ne kadar çalışırsan çalış, maç atmosferi çok daha farklı oluyor'' şeklinde görüşlerini aktardı.



Selçuk, Gaziantepspor maçında ligde Fenerbahçe formasıyla 100. maçına çıkıp ''Dalya''demenin mutluluk verici olduğunu, Fenerbahçe'de 200. lig maçına da çıkmak istediğini söyledi.



Selçuk, ''Orta saha dışında bir yerde oynaman gerekse hangi mevkiyi seçerdin?'' sorusuna, ''Stoper oynamayı tercih ederdim. Çünkü oyun içinde kendimi çok rahat hissedeceğim bir bölge orası. Daha faydalı olacağıma inanıyorum şahsen'' yanıtını verdi.



Takım arkadaşlarının hepsiyle arasının iyi olduğunu, ama Volkan Demirel ile çok daha iyi anlaştığını kaydeden Selçuk, ''Ben hocamızı çok seviyorum. Sanırım o da beni seviyor'' şeklinde konuştu.

