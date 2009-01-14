

Beşiktaş'ın Brezilya asıllı golcüsü Mert Nobre, siyah-beyazlı takımda kalmak istediğini söyledi. Fenerbahçe'ye gideceği yönünde çıkan haberleri yalanlayan Nobre, "Burada devam etmek istiyorum" dedi.



Beşiktaş'ta Antalya kampının dördüncü gününde takımın ikinci kaptanı Mert Nobre ve Rodrigo Tello basın mensuplarının karşısına çıktı.



Siyah-beyazlı takımın kamp yaptığı otelde düzenlenen basın toplantısında ilk sözü alan Nobre, son günlerde hakkında çıkan transfer haberlerine açıklık getirdi.



Fenerbahçe'den teklif aldığı ve eski takımına döneceği yolunda çıkan haberleri yalanlayan Brezilya asıllı oyuncu, "Beşiktaş'ta kalmak istiyorum. Menajerimle görüşüldü, bir kez daha görüşülecek. Benim fikrim burada devam etmek. Ligin bitmesine 6 ay kaldı ama herkes başka şeyler düşünüyor. Bizim güzel bir mazimiz var ama böyle haberlerin çıkması doğal. Her gün menajerimle konuşurum. Bana böyle bir şey söylemedi" dedi.



"ALEYHİMİZE DÜDÜKLER ÇALINDI"

Nobre, ligin ilk yarısıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunurken, "İlk yarıda aleyhimize çalınan düdükler büyük rol oynadı. Her insan hata yapabilir ama bu kadar hata yapılınca insanların aklında soru işareti oluyor. Galatasaray maçında benim attığım ve Belediye maçında attığımız golde tek faktör formalar. Böyle durumlar bizi rahatsız ediyor" dedi.



"İlk yarıda aptalca puanlar kaybettik" diyen golcü futbolcu, "İkinci yarıda bunları kaybetmeyeceğiz. İlk yarıda çok düşüşler yaşadık, ama daha ölmedik. Altı puan var. Bu fark büyük fark değil" diye konuştu.



TELLO: EN ÖNEMLİ RAKİP GALATASARAY

Şilili futbolcu Alvaro Rodrigo Tello ise, Mustafa Denizli'nin gelişiyle sevdiği bölgede oynamaya başladığını belirterek, "Daha çok ileri çıkma şansı yakaladım. Bu durum beni daha çok hırslandırdı" dedi.



İkinci yarıda maçları tek tek tek değerlendireceklerini ifade eden Tello, "Fikstür avanjtmiz var. Şampiyonluk yarışında en önemli rakibimiz Galatasaray daha önde gözüküyor. Ama son sezonlarda şampiyonluk yarışına katılan takım sayısı fazlalaştı. Bu sezon derbi ve zorluk derecesi yüksek maçların kazanılamaması, Fenerbahçe maçında iyi oynamamıza rağmen kazamayışımız, Galatasaray maçında da Delgado'nun atılması kopma noktası oldu" diye konuştu.

