'Kalmak istiyorum'

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonu bitecek futbolcular arasında yer alan Uruguaylı savunmacı Diego Lugano, "Bu forma için daha fazlasını yapmak istiyorum. Sözleşmemi yenilemek isterim" dedi.



Fenerbahçeli futbolcu Diego Lugano, sarı-lacivertli takım ile sözleşmesini yenilemek istediğini söyledi.



Lugano, Fenerbahçe Kulübü'nün resmi yayın organı ''Fenerbahçe Dergisi''nde yer alan röportajında, sezon sonunda sarı-lacivertli takım ile yaptığı sözleşmenini sona ereceğinin hatırlatılması üzerine, ''Bu konu tabii ki, masaya oturularak, yönetimle karşılıklı görüşülecek. İki tarafın da karşılıklı isteklerinin olduğu bir iş. Ben sözleşmemi yenilemek isterim. Ama tabii ki o zamanki şartlar neyi gerektirecek, ona zamanı geldiğinde bakacağız. Ailem burada olmaktan çok memnun, çok mutlular. Burayı iyi bir şekilde algıladık'' diye konuştu.



Sarı-lacivertli taraftarlara, kendisine verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Uruguaylı futbolcu, ''Bir oyuncunun formasıyla özdeşleşmesi ve takımın bir parçası olduğunu bilmesi çok önemli. Bunu da seyircilerden görmem bana da ayrı bir güç veriyor. Burada bulunduğum süre boyunca bu forma için elimden geleni yaptım. Bana gösterilen ilgi, destek ve sevgi karşısında, tüm taraftarlarımız için bu forma için şimdiye kadar yaptığımın daha fazlasını yapmak istiyorum ve onlara söz veriyorum; bu forma için daha fazlasını yapacağım'' dedi.



''AMACIMIZ KUPA VE LİG ŞAMPİYONLUĞU''

Lugano, amaçlarının Türkcell Süper Lig ve Fortis Türkiye Kupası'nda şampiyon olmak olduğunu dile getirdi.



Avrupa'da mücadele etme şanslarını yitirdiklerini ve bundan sonra önlerinde iki kulvarın olduğunu ifade eden Lugano, ''Fenerbahçe taraftarına hem kupa, hem de lig şampiyonluğunu armağan etmek bizim şu andaki en büyük amacımız. Ayrıca iki kupa kaldırma arzusu, bize büyük bir motivasyon olacaktır. Artık bundan sonra tamamen bu kulvarlara yoğunlaşacağız. Bu hedeflere ulaşmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız'' değerlendirmesinde bulundu.



Şampiyonlar Ligi'ne veda etmelerinin kendilerini çok üzdüğünü kaydeden Uruguaylı futbolcu, ''Çünkü geçen sene alınmış iyi bir derece vardı. Biz bu sene onun tekrarlamak istiyorduk. Bütün çabamız buydu, ama olmadı. Bu durumda bu ligin çok mücadeleci ve iyi takımlarla oynanmasının da etkisi var. Özellikle de bizim takımımızdaki uluslararası deneyimi olan Alex, Vederson, Deivid, Emre, Edu ve Semih gibi birçok ilk 11 oyuncusunun sakatlıkları da bu sonuçlarda etkili oldu. Bunlar takım için çok önemli oyuncular ve bu oyuncularla devamlı birlikte oynayamadık. Bu tip dış etkenlerden dolayı biz de kapasitemizin yüzde 100'ünü bu maçlara yansıtamadık'' dedi.



''EN İYİSİ İÇİN ÇABALIYORUM''

Diego Lugano, sahaya çıktığında elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını anlattı.



Uruguaylı futbolcu, futbol tarzıyla ilgili bir soru üzerine, ''Buraya geldiğim ilk yılda kazandığımız şampiyonluk gibi bir şampiyonluk daha yaşamak için bütün çabamı gösterip, varımı yoğumu ortaya koyacağım. Dediğim gibi ben hiçbir zaman sahanın içinde oyundan düşmeyen bir futbolcuyum. Sürekli daha iyisini, mümkün olanın en iyisini yapmak için çabalayan biriyim. Kendim için 'Adam geçer top geçmez'den çok, 'Top geçse de adam geçmez' söylemini daha uygun görüyorum'' ifadelerini kullandı.



Saha içindeki agresif tavırları ve sık gördüğü kartlar ile ilgili değerlendirmede de bulunan Lugano, ''Bu durum elbette ki benim oyunumun, karakterimin bir parçası. Ben bir defans oyuncusu olarak, rakibin yaptığı o son ataklarda biraz agresif olmak zorundayım ve bunları kesmek için elimden geleni yapıyorum. Zaten bir oyuncu kart görmezse, bu oyuncu çok fazla oynamıyor, çok fazla mücadele etmiyor, etliye sütlüye fazla karışmıyor gibi düşünülebilir. Ama kart görmem benim futbolumun, oyun karakterimin bir parçası. Bir de Türkiye'de bazen çok kolay kart çıktığı durumlar oluyor'' dedi.



Savunmada görev yaptığı Edu ile iyi uyum sağladığını dile getiren Lugano, ''Ben Fenerbahçe'ye geldiğimden beri birlikte oynuyoruz. Bu birkaç maçlık bir uyum değil. Artık yıllara dayanan bir birliktelik ve uyum olduğunu söyleyebiliriz. 2,5 yıldır burada olmamın verdiği bir güven ve arkadaşlık ortamı bunda etkilidir sanırım. Edu kadar değerli, o seviyede bir oyuncuyla oynamak, benim de saha içindeki işlerimi kolaylaştırıyor. Ben Fenerbahçe'de onunla oynamaktan çok memnunum'' diyerek sözlerini tamamladı.