'Kalmak istiyorum'

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kaptanı Alex De Souza, istenirse sarı-lacivertli takımda kalacağını, imkanların oluşması halinde de Türk vatandaşlığına geçebileceğini söyledi.



Hilton Exhibition-Convention Center'daki "Lüks Markalar Fuarı"nın açılışına katılan Alex, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Türk vatandaşlığına geçeceği yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine, "5 yıldır Türkiye'deyim, bu olabilir ama şu an bilemiyorum" diyen Alex, Fenerbahçe Kulübü'nün böyle bir teklifle gelmesi halinde ne cevap vereceğinin sorulması üzerine de, "Benim için problem yok. Türkiye'yi çok beğeniyorum. Bunlardan önce benim ekmek param da var. Kontratıma bakmak lazım. Fenerbahçe isterse ben kalırım, imkanlar da oluşursa Türk olurum. 40 yaşında gitmem gerekirse 40 yaşında giderim" diye konuştu.



Alex, Hilton Exhibition-Convention Center'daki "Lüks Markalar Fuarı"nın açılışını, Harley Davidson Yönetim Kurulu Başkanı Ferruh Tanay ile birlikte kurdele keserek yaptı.



Bu arada Alex ve eşi, açılış öncesinde evlerinden uzun bir beyaz Hummer araç ile Hilton'a getirildi.



Alex, açılış sonrası fuarı gezdi. Fenerbahçe Yelken Şubesi'nin standını da ziyaret eden Alex, Harley Davidson motorlarla basın mensuplarına poz verdi.

