'Kalmak isterdim'

F.Bahçe'den olaylı bir şekilde ayrılarak İspanya'nın Real Betis takımına transfer olan Mehmet Aurelio, ilginç açıklamalarda bulundu



Oynadığı futbol ve attığı gollerle Real Betis taraftarının gözdesi olan, Türkiye'ye olan sevgisi nedeniyle Türk vatandaşı olmayı tercih eden, bu sevgiyi arabasının plakasına kadar taşıyan Aurelio, ilginç açıklamalarda bulundu



Real Betis taraftarının adeta taptığı yıldız futbolcu, "Betis taraftarının bu ilgi ve sevgisi bana çok güven veriyor. Bu sevgi sayesinde kendimi bulmaya başladım. Yakında daha da iyi olacağım" diyerek sözlerine başladı. Röportajın bazı bölümlerinde Türkçe'sini iyice ilerlettiği net bir şekilde belli olan Mehmet Aurelio, konu F.Bahçe'ye gelince, "Öncelikle şunu belirteyim. F.Bahçe'de benim yerim dolar. Bu konuda Türkiye'de yapılan eleştiriler çokmuş. Ben bunları duyduğum zaman üzülüyorum. Şu an sıkıntılı bir süreçten geçiyorlar. Ama kadrosunda çok iyi futbolcular var. Kötü durum zamanla ortadan kalkacaktır. Orta sahadaki performansı üst seviyeye çıkaracak futbolcu F.Bahçe'de var" ifadesini kullandı.



'YILDIRIM'LA GÖRÜŞTÜM'



"Tekrar F.Bahçe'ye dönmek ister misin?" sorusuna Aurelio, "Geleceğim hakkında konuşmak istemiyorum. Bunu sadece Allah bilir. Şu an burada çok mutluyum. Sadece ligde oynayacağım maçlara bakıyorum. Futbolda her an her şey olabilir. Türkiye'ye dönmem diye bir şey demiyorum" yanıtını verdi. Betisli oyuncu, "F.Bahçe ile anlaşmak için bir süre bekledim. Ama bu anlaşma bir türlü gerçekleşmedi. Menajerim Bayram Tutumlu ile görüştüler. Fakat bir anlaşma olmadı. Ben kalmayı isterdim bu mümkün olmadı. Ben de şu an Betis'teyim. Başkan Aziz Yıldırım ile de görüştüm. Avrupa Şampiyonası sonrası başkanla bir kez bir araya geldim. Ama ona benimle değil yetki verdiğim menajerim ile (Bayram Tutumlu) görüşün dedim" diye konuştu.



'İSPANYA HAYALİMDİ'



İspanya'da futbol oynamayı hep düşlediğini söyleyen Aurelio, "Bayram Tutumlu benim sadece menajerim değil. Aynı zamanda büyük bir dost. Bana Real Betis'in teklifini sundu. Ben de kabul ettim. Bu ekonomik bir karar değildi. Burada daha az kazanıyorum. Daha iyi bir ligde oynamak için tercih ettim" dedi. "Beşiktaş'tan teklif aldın mı?" sorusuna Aurelio, "Teklif almadım. Kimseden böyle bir şey duymadım. Ben de bu haberleri internetten takip ettim. Menajerime de sordum. O da bana öyle bir şey yok dedi" yanıtını verdi.



'UMARIM SEVİLLA'DA OLUR'



Milli Takım'la ilgili sorular için ise tecrübeli futbolcu, "Türk Milli Takımı'nda oynamaktan son derece mutluyum. Fatih Terim ile çalışmak büyük bir ayrıcalık. Mükemmel bir hoca" dedi. Aurelio, 28 Mart 2009'da yapılacak İspanya-Türkiye maçının Sevilla'ya alınmasının gündeme gelmesi üzerine de, "Burada oynanırsa çok memnun olurum" ifadesini kullandı.