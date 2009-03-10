Kalli’ye jet tekzip





Almanya’da top koşturan gurbetçi yıldızlar Hamit Altıntop, Ümit Özat, Çağdaş Atan ve Sinan Kaloğlu, “Hamburg favori” diyen Teknik Danışman Feldkamp’a itiraz ettiler, Galatasaray’ın takım futbolu oynaması halinde turu geçeceği görüşünde birleştiler



Alman Bild gazetesine verdiği özel röportajda, UEFA Kupası 4. turunda Hamburg’un, Galatasaray karşısında favori olduğunu savunan Teknik Danışman Karl Heinz Feldkamp’a, gurbetçi yıldızlardan cevap geldi. Bayern Münih’te forma giyen Hamit Altıntop, Köln’ün kaptanı Ümit Özat, Energie Cottbus’tan Çağdaş Atan ve Bochum’da top koşturan Sinan Kaloğlu, Galatasaray’ın tur şansını Milliyet’e değerlendirdiler. İşte milli futbolcuların yorumları:



Hamit Altıntop: Hamburg’un sağı, solu belli olmuyor. Kopuk oynadıkları için bazen dağılabiliyorlar. Almanya’da enterasan bir sonuç çıkarsa şaşırmamak gerek. Galatasaray gibi onların da belli bir istikrarı yok. Şanslar yüzde 50 diyebilirim. Bu turda takım oyununu sahaya yansıtan ekip ön plana çıkar. Günlük performans da elbette etkili olacaktır. Hertha Berlin maçında herkes Galatasaray’ı çok beğenmişti, ama ben kötü bulmuştum. Takım oyununu daha iyi uygulamaları lazım, çünkü Hamburg bunu iyi yapıyor.



Ümit Özat: Alman takımlarının karakteristik özelliği rakibi ikinci bölgede karşılamaktır. Galatasaray maçın başında bir şok gol bulursa, rahatlar ve iyi kontratağa çıkar. Hamburg özellikle kalede ve savunmada sıkıntı yaşıyor. Olic, Bayern Münih’e transferinin kesinleşmesinden sonra eski formundan uzaklaştı. Petric en önemli oyuncuları olarak dikkat çekiyor. Löw’ün yeni gözdelerinden Trochowski sıkıntı yaratabilir. Galatasaray takım futbolu oynayarak Almanya’da iyi bir sonuç alabilir. Turu geçmek istiyorsa İstanbul’a avantajlı dönmeliler.



Çağdaş Atan: Hamburg’la biz de hafta sonu karşılaşacağız. Galatasaray bana göre turu geçecek güçte. Hamburg’un temel sorunu istikrar. Örneğin geçen hafta son sıradaki takımdan 4 gol yediler. Defans sorunlarını bilmeyen yok. Olic’in yanı sıra, iki kanatta da etkili olabilen Trochowski ve Petric dikkat edilmesi gereken oyuncular. Bence Galatasaray burada kontratak oynamalı. Bu futbol yapısı onları zor durumda bırakacaktır. Feldkamp’ın, Hamburg’u favori göstermesini, rakibi rahatlatma taktiği olarak görüyorum. Çünkü bildiğimiz Galatasaray sahada olursa tur uzak değil.



Sinan Kaloğlu: Galatasaray tur için çok şanslı. Hamburg’a karşı oynadım ve bunu inanarak söylüyorum. Petric, Olic ve Jarolim gibi oyuncularıyla sonuca giden bir takım. Tabii Guerrero’yu da unutmamak lazım. Yan toplarda Petric çok tehlikeli olabiliyor. Olic ise aralara çok iyi koşular yapıyor. Hücumda iyiler, fakat savunmada sıkıntıları var. Galatasaray bunu değerlendirirse iki maçta da iyi sonuçlar alır. Bence Lincoln ve Arda’nın performansları belirleyeci olacak. Feldkamp neden Hamburg’u favori göstermedi bilemiyorum, ama Galatasaray bir adım önde.





