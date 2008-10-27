Kalli'nin gerisinde kaldı



Turkcell Süper Lig'de haftayı deplasmanda 4-2'lik Eskişehirspor mağlubiyetiyle kapatan Galatasaray'da Michael Skibbe'nin performansı, geçen sezon takımın başında bulunan Karl Heinz Feldkamp'ın çok gerisinde kaldı.



Galatasaray yönetimiyle yaşadığı bazı sorunlar nedeniyle sezonu tamamlamadan istifa eden Alman teknik adam Karl Hinz Feldkamp'ın ardından göreve gelen ve yine Feldkamp'ın yönetime önerdiği isimler arasında gösterilen Michael Skibbe, sarı-kırmızılı takımla ligin ilk 8 haftasında beklenenden uzak bir görüntü çizdi. Bu sezon Turkcell Süper Lig'de yapılan 8 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Galatasaray takımı, topladığı 14 puanla ancak 6. sırada kendine yer bulabilirken, Karl Heinz Feldkamp idaresinde geçen sezon ise sarı-kırmızılı ekip ilk 8 haftada 6 galibiyet, 2 beraberlikle 20 puan kazanmış ve ligde lider durumda yer almıştı.



Daha önce 2006-07 sezonunda Erik Gerets ile ilk 8 haftada yalnızca 11 puan toplayabilen Galatasaray, 2003-04 sezonunda da Fatih Terim yönetiminde ise yine 14 puanda kalmıştı.



-DAHA FAZLA GOL YENDİ-



Karl Heinz Feldkamp dönemine göre puan olarak geride kalan Skibbe yönetimindeki Galatasaray, kalesinde de bir önceki sezona göre daha fazla gol gördü. Geçen sezon ilk 8 hafta sonunda 18 gol atan ve kalesinde 4 gol gören sarı-kırmızılı takım, bu sezon ise 19 gol atmasına karşın rakiplerinden 10 gol yemekten kurtulamadı.



Teknik direktörler Michael Skibbe ile Karl Heinz Feldkamp'ın ligdeki ilk 8 haftalarının istatistiği şu şekilde:



TEKNİK DİREKTÖR SEZON SIRA O G B M A Y PUAN



Michale Skibbe 2008-09 6 8 4 2 2 19 10 14

K.Heinz Feldkamp 2007-08 1 8 6 2 - 18 4 20







