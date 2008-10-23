Kalli rahatsızlığı!



G.Saray'da geçen sezon takımı en kritik dönemde bırakarak istifa eden Karl Heinz Feldkamp, bu kez gönüllü olarak geri döndü ve tartışmaları da beraberinde getirdi.



Sarı - Kırmızılıların UEFA Kupası'ndaki rakipleri Olympiakos'un lig maçını kendi isteğiyle izleyen Alman teknik adamın böyle bir tavır sergilemesi kafaları karıştırdı. Ancak alınan bilgilere göre deneyimli teknik adam kulüpte herhangi bir şekilde resmi görevli olmayacak, ücret de almayacak.



G.Saray'da teknik direktör tartışmalarının ayyuka çıktığı bir dönemde 75 yaşındaki deneyimli teknik adamın görev ve yetkileri konusunda da çeşitli spekülasyonlar yapılıyor. Ancak konuyla ilgili teknik direktör Skibbe'ye garanti veren yöneticiler, Kalli'nin sadece UEFA Kupası'daki rakiplerini izleyeceğini dile getirdi.



Geçen sezon futbolcuların kazan kaldırmasıyla işinden olan Feldkamp'ın yeniden Florya'ya dönmesi, başta arasının iyi olmadığı Lincoln olmak üzere oyuncular tarafından da soğuk karşılandı. Ne var ki yönetim, futbolcuları da bilgilendirerek "Kalli'yle resmi bağımız yok" ifadesini kullandılar.



Anımsanacağı üzere Feldkamp, Lincoln'ü kadro dışı bırakmış ve Brezilyalı'nın ilerleyen dönemde performansı bir hayli düşmüştü. Sambacı, Kalli'nin gitmesinden sonra ise üst düzey performans sergilemişti. Feldkamp bu akşam da tribünde yer alacak.



Cumhuriyet