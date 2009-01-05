

Florya’da Kalli kanunları yürürlüğe girdi. Teknik danışman olarak geldiği sarı kırmızılı takımda etkisini göstermeye başlayan 75 yaşındaki Alman hocanın katkılarıyla hazırlanan yeni kurallar uygulanmaya başlarken etkisini de hemen gösterdi.



Galatasaray Futbol Komitesi, takım disiplini konusunda bazı hamlelerin gerektiğini düşünürken, bu konuda Kalli’den yardım istediler. Disiplini ile ön plana çıkan Alman hoca da, sarı kırmızılı futbolcuları yakından ilgilendiren yeni düzenlemeler getirdi. Bu kararların alınmasında Karl Heinz Feldkamp’ın yanı sıra, sarı kırmızılı kulübün futbol şubesinin de etkisi büyük oldu.



Yeni kurallar gereği, bundan sonra sarı kırmızılı futbolcular, yöneticilerin izni olmadan Florya Metin Oktay Tesisleri’ne misafir kabul edemeyecek. Bu konuda taviz vermeyen Kalli’nin uyarıları üzerine yöneticiler, uyarıcı yazıları tesislerin birçok köşesine astırdı.



Kamp konusunda gerekli önlemlerin alınacağı belirtilirken, daha önce esneklik gösterilen futbolcuların tesislere giriş-çıkış saatlerine de düzenlemeler getirildi. Futbolcular, belirlenen saatlerin dışında giriş çıkış yapamayacak.



Bu sezon üç kulvarda birden yoluna devam eden takımın başarılı olması için teşvik edici önlemler de alındı. Daha önce derbi maçlar için ekstra prim uygulaması yapılmıyordu. Bundan sonra kritik maçlarda artı prim uygulaması hayata geçirilerek futbolcular başarı ve galibiyet için motive edilecek.



Özendirici prim uygulaması, UEFA Kupası maçları için de devreye sokulacak. Avrupa’da atlanacak her tur için ekstra ödeme yapılacak. Ligde ve UEFA Kupası’nda kritik maçlar oynayacak olan G.Saray’da kartlara uygulanan cezalar da artırıldı.



Hakeme itiraz edip gereksiz yere sarı kart gören oyunculara daha önce 4 bin Euro ceza veren yönetim, bu rakamı ikinci yarıdan itibaren 5 bin Euro’ya çıkardı. Kırmızı kartın cezasının ise daha ağır olacağı belirtildi.