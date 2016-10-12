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Kalkınma Bankası'nda amirini öldüren güvenlikçi intihar etti

Tartışmanın güvenlik görevlisinin görev yerini terk etmesinden ötürü çıktığı öğrenildi

12 Ekim 2016 16:27

Kalkınma Bankası güvenlik görevlisi, önce tartıştığı amirini öldürdü ardından intihar etti.

Ankara Necatibey Caddesi'nde bulunan Kalkınma Bankası hizmet binasında sabah erken saatlerde yaşanan olayda, iddiaya göre, kurumun güvenlik amiri Ayhan Cevdet Yardımcı, "x-ray cihazının yanında olması gerektiği halde içeride oturan" güvenlik görevlisi Şenol Kurnaz'a, görev yerini neden terk ettiğini sordu.

Daha sonra dışarıya çıkan Yardımcı ile Kurnaz arasında başlayan tartışma, Yardımcı'nın odasında da devam etti. Silah sesleri gelmesi üzerine odaya giren diğer kurum çalışanları, Kurnaz ve Yardımcı'nın cansız bedenleriyle karşılaştı.

Olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemede, Kurnaz'ın emekli polis memuru Yardımcı'yı vurduktan sonra kafasına dayadığı silahı ateşleyerek intihar ettiği tespit edildi.

Kurnaz ve Yardımcı'nın cenazeleri incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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