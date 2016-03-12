Kalkınma Bakanı'nın konvoyunda zincirleme kaza; 3 polis yaralandı

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz'ın aracının bulunduğu konvoyda, bir otomobil, 3 polis aracı ve bir TIR’ın karıştığı trafik kazasında 3 polis yaralandı.

Cumhuriyet’in haberine göre, Şırnak'ın Silopi ve Cizre ilçesindeki ziyaretinin ardından Diyarbakır'a gelen Yılmaz'ın konvoyu Diyarbakır Şanlıurfa karayolu Diclekent Kavşağı'nda ilerlerken bir otomobil ile 3 polis aracı ve bir tırın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Kazada, 3 polis memuru yaralandı. Yaralı polisler, Diyarbakır Asker Hastanesinde tedavi altına alındı.