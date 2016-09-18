Kalkınma Bakanı: Her iki Suriyeliden biri geri dönecek



Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Gerd Müller, Welt am Sonntag gazetesine verdiği demeçte, Almanya'daki Suriyeli sığınmacıların yarısının ülkede kalmayacağından yola çıktıklarını belirtti. Bakan, “Yugoslavya'da savaştan kaçarak Almanya'ya gelen sığınmacıların yüzde 50'sinden fazlasının birkaç yıl sonra geri döndüklerini” ifade ederek, “Suriyeli sığınmacılarda da bu oranın yüzde 50'yi bulacağını” kaydetti.

Müller, Suriyeli sığınmacılara yönelik çok sayıda “geri dönme ve yardım” programı olduğunu ifade etti. Projeler arasında Türkiye'deki Suriyeli öğretmenlere yönelik de bir yardım programı olduğunu belirten Bakan Müller, “Türk kentlerinde, yeni başlayacak eğitim yılında çocuk sığınmacılara ders verecek olan 6 bin Suriyeli öğretmeni finanse ediyoruz” dedi. Derslerin Suriyeli ebeveynler için umut verici olduğunu ve çocuklara perspektif sunduğunu kaydeden Bakan, hedefin mümkün oldukça çok sayıda Suriyelinin Almanya'ya gelmesini engellemek olduğunu belirtti.