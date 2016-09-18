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Dünya
Deutsche Welle

Kalkınma Bakanı: Her iki Suriyeliden biri geri dönecek

Almanya, Suriyelilerin sayısını azaltmak için yardım projeleri hayata koyuyor. Türkiye’deki Suriyeli öğretmenlere finansman sağlanan bir programı da yer alıyor. Suriyelilerin yarısının geri dönecekleri tahmin ediliyor.

18 Eylül 2016 16:44


Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Gerd Müller, Welt am Sonntag gazetesine verdiği demeçte, Almanya'daki Suriyeli sığınmacıların yarısının ülkede kalmayacağından yola çıktıklarını belirtti. Bakan, “Yugoslavya'da savaştan kaçarak Almanya'ya gelen sığınmacıların yüzde 50'sinden fazlasının birkaç yıl sonra geri döndüklerini” ifade ederek, “Suriyeli sığınmacılarda da bu oranın yüzde 50'yi bulacağını” kaydetti.

Müller, Suriyeli sığınmacılara yönelik çok sayıda “geri dönme ve yardım” programı olduğunu ifade etti. Projeler arasında Türkiye'deki Suriyeli öğretmenlere yönelik de bir yardım programı olduğunu belirten Bakan Müller, “Türk kentlerinde, yeni başlayacak eğitim yılında çocuk sığınmacılara ders verecek olan 6 bin Suriyeli öğretmeni finanse ediyoruz” dedi. Derslerin Suriyeli ebeveynler için umut verici olduğunu ve çocuklara perspektif sunduğunu kaydeden Bakan, hedefin mümkün oldukça çok sayıda Suriyelinin Almanya'ya gelmesini engellemek olduğunu belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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