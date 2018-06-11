Kalkınma Bakanı Elvan:Gelişmiş ülkelerden 3-4 kat hızlı büyüyoruz, Çin ve Hindistan'ı bile solladık

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye'nin gelişmiş ülkelerden 3-4 kat hızlı büyüdüğünü belirterek, "Gelişmiş ülkelerin büyüme hızı 1,9. Avrupa'nın büyüme hızı 2,2. Bunun özeti şu; biz gelişmiş ülkelerin en az 3-4 katı hızla büyüyoruz. Gelişmekte olan ülkelerden de daha hızlı büyüyoruz. Büyümede Çin ve Hindistan'ı bile solladık" dedi.

Elvan, seçim çalışmaları kapsamında ilk olarak Silifke-Mut ilçeleri arasında yapımı süren tünel inşaatında incelemelerde bulundu.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Elvan, burada yaptığı açıklamada, projede 10 tünel ve 10 viyadük olacağını ve 1,5 milyar liralık büyük bir proje olduğunu söyledi.

Daha sonra Mut ilçesinde muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir düğün salonunda bir araya gelen Elvan, burada yaptığı konuşmada da ilçede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Biz gelişmiş ülkelerin en az 3-4 katı hızla büyüyoruz"

Türkiye'nin dışarıdan onca saldırı ve uğraşlara rağmen büyüyüp güçleneceğini ve küresel bir güç olacağını vurgulayan Elvan, şöyle devam etti:

"En ufak bir kaygınız olmasın. Bakınız bugün sabah 2018 yılı ilk 3 ayın büyüme rakamı açıklandı. 2018 yılının ilk 3 ayında yüzde 7,4'lük bir büyüme gerçekleştirdik. Bu büyüme dünyanın ikinci hızlı büyüyen ülkesi konumuna getiriyor Türkiye'mizi. Gelişmiş ülkelerin büyüme hızı 1,9. Avrupa'nın büyüme hızı 2,2. Bunun özeti şu; biz gelişmiş ülkelerin en az 3-4 katı hızla büyüyoruz. Gelişmekte olan ülkelerden de daha hızlı büyüyoruz. Büyümede Çin ve Hindistan'ı bile solladık.

Onların büyüme hızları da oldukça yüksek. Büyümenin kalitesine baktığımızda acaba bu büyüme sağlıklı bir büyüme midir? Baktığımızda şu resmi görüyoruz. Üretim yönü itibarıyla hem tarım sektörümüzün hem hizmetler sektörümüzün hem de imalat sanayimizin büyümeye katkısı var. Yani tüm sektörlerin büyümeye pozitif bir katkısı var. İlk çeyrekte sanayimiz yüzde 8,8 oranında büyüdü. Talep yönüyle baktığımızda sabit yatırımlarımız yani yatırımlarımızın büyümeye katkısı son derece yüksek ve ilk çeyrekte yüzde 9,7 oranında sanayimiz büyüdü."

"Bu memlekette, ülkede istikrar bozulmamalı"

Birlik, beraberlik ve dayanışmanın daha da artırılması gerektiğini dile getiren Elvan, şunları kaydetti:

"Bizim yüzümüz Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) dönmedi. Bizim yüzümüz Avrupa'ya dönmüyor. Ama birileri Amerika'dan, Avrupa'dan ışık almaya çalışıyor. Bu ışığı milletten alacaksın. Bu ışığı verecek olan da desteği verecek olan da millettir. Aman ha gözünüzü seveyim sizler vatanınızı milletinizi seven insanlarsınız. Bu vatana birlikte sahip çıkacağız. Bizim başka gidecek yerimiz yok. Bu memlekette, ülkede istikrar bozulmamalı. Ne siyasi ne ekonomik istikrar bozulmamalı. Siyasi ve ekonomik istikrarın bozulması demek, bu ülkenin geleceği karanlık demektir."

Bakan Elvan, daha sonra Mersin ve Mut'a yapılan yatırımları anlatıp muhtar ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin sorunlarını dinledi.