Kalkınma Bakanı Elvan'dan rektörlere öneri (4)

EGE GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ\'NİN TOPLANTISINA KATILDI

İzmir\'de çeşitli açılış ve toplantılara katılan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği\'nin (ESİAD) sohbet toplantısı sonrası, İZKA toplantısına katıldı. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile İZKA yöneticilerinin de katıldığı toplantı basına kapılı yapıldı. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Agora Antik Kenti\'ni gezip yetkililerden hem kent, hem de yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan\'ın kentteki son etkinliği ise Ege Genç İşadamları Derneği\'nin düzenlediği 75\'inci Ege Toplantısı oldu. Toplantıda ilk konuşmayı yapan EGİAD Başkanı Aydın Buğra İlter, Türkiye\'nin çok önemli bir süreçten geçtiğini belirterek, \"Bu zor koşulların altında dahi, kalkınma ve büyüme yolunda ilerlemekten başka alternatifimiz yoktur. Bugün bütün dünyada bilim, sanayi ve teknoloji alanında sert bir değişim rüzgarı esmektedir. Bu rüzgarı arkamıza alamazsak, küresel rekabet yarışında ülke olarak geride kalmamız kaçınılmaz olur. Tüm dünya, sanayide dönüşüm, akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme gibi kavramlara kafa yorarken, Türkiye\'nin bunlardan geri kalma lüksü yoktur. Bu nedenle, sadece sanayi alanında değil, tarım ve hizmet sektörlerinde de büyük bir dönüşüm başlatmamız, köklü ve uzun soluklu çalışmalar yapmamız gerekiyor\" dedi.

GENÇ İŞADAMLARINI DAHA ÜRETKEN ALANLARA YÖNLENDİRMELİYİZ

İzmir Türkiye demektir sözleriyle konuşmasına başlayan Bakan Lütfi Elvan ise, \"Hükümet olarak İzmir üzerinde titriyoruz. İzmir\'in kazandığı her artı değer, Türkiye\'nin değeridir. İzmir\'in kalkınması Türkiye\'nin kalkınması demektir. Sizler yapılmayanı yapmayı, üretilmeyeni üretmeyi, hayalin öncülerisiniz. Genç işadamlarının daha üretken alanlara yönlendirmemiz gerekiyor. Özellikle imalat sanayinin önemini vurguluyorum. İmalat sanayi teknolojik gelişmeye öncülük etme, dış ticarete yoluyla döviz girdisi sağalama ekonomik dalgalanmalara karşı direnç kazandırma gibi yönleriyle ekonominin lokomotif olarak nitelendirilmektedir\" dedi.

Büyüme, istihdam ve teknolojin desteklenmesi temel amaçları arasında yer aldığını vurgulayan Lütfi Elvan, şöyle konuştu:

\"Bürokratik süreçlerin kolaylaştırılması, hukuki ve mali öngörülerin artırılmasına öncelik vereceğiz. Firmalarımıza düşen önemli görevler vardır. Planlarını öncelikle orta ve uzun vadeli düşünmeli. Rekabet stratejilerini düşük fiyatın yanında, ürün çeşitliliğine yönlendirmelidir. Ekonomiyle demokrasi arasında çok önemli ilişki olduğu ifade ettik. Doğru tespiti biz de 2002 yılında iktidara geldiğimizde ilk hedeflerimizden birisi demokrasiyle ekonomi alanında yapacağımız reformların at başı gitmesiydi. Önemli atılımlar yapıldı. Demokratikleşme alanında birçok alanda düzenlemeler yaptık. Bir taraftan enflasyonu tek haneli rakamlara indirirken, diğer taraftan büyümenin performansını arttırdık\" dedi.

\'OHAL SADECE FETÖ İÇİN\'

Türkiye olarak son birkaç yılda hem içerde hem de dışarıda ciddi etkenlerle karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Bakan Elvan, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Bunlardan bir tanesi 15 Temmuz FETÖ darbe girişimidir. Bu darbe girişimi bizlerin önünün kesilmesi yönünde atılmış, Türkiye\'nin bir anlamda parçalanması, birileri tarafından yönetilmesi için atılmış adımlardı. Çok şükür milletimiz ayağa kalktı ve demokrasi Türkiye için olmazsa olmaz dedi. Demokrasiye hep birlikte sahip çıktık. Siyasi partileriyle, basın mensuplarıyla bir millet olarak demokrasimize sahip çıktık. Türkiye ekonomisi önemli bir performans gösterdi. Aldığımız tedbirler sayesinde, ekonomimiz yüzde 3.2 büyüme gerçekleştirdik. Bu yılki hedefimiz yüzde 5.5 üzerinde büyüme performansı bekliyoruz. Şunu da ifade etmeliyim, evet bir OHAL dönemi FETÖ\'nün yapmış olduğu darbe girişimi nedeniyle ilan edildi. Bu OHAL sadece FETÖ\'ye yönelik OHAL\'dir. Ülkemizin birliği ve bütünlüğü her şeyin üstündedir. Bu ülke bizim. Ülkemize birlikte sahip çıkacağız. Ortak akılla ne yapmamız gerektiğine karar vermeliyiz. STK\'lar özellikle işdünyasıyla ilgili sorunlara tarafımıza iletiliyor. Her bir konunun üzerine teker teker gidiyoruz. Somut öneriler istiyoruz. Bunlar doğrultusunda bize katkısı, ülkemize katkısı ne olacak, bunların çalışmasını yapıyoruz. İş kanununda sıkıntılar vardı. İş Mahkemeleri\'nde yıllarca bekleme söz konusuydu. Bu arabuluculuk mekanizmasını getirerek daha kısa kürede karar getirdik. Nitelikli iş gücü bizimi açımızdan son derece önemli. İş gücünün niteliğini daha da arttırmak zorundayız.\"

Toplantının soru cevap bölümü ise basına kapılı olarak gerçekleştirildi.

