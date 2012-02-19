Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz telesiyejde asılı kaldı

T24 - Van’daki incelemelerini sürdüren Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Van Valisi Münir Karaloğlu ile bindiği telesiyejde, elektriklerin kesilmesi üzerine 10 dakika havada asılı kaldı.

Van’daki programı kapsamında bugün gazetecilerle kahvaltı yapan Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Van’ın ekonomik olarak ciddi bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. 2005- 2011 yılları arasında Van’a SODES ve KÖYDES projeleri kapsamında 190 milyon TL yatırım yapıldığını belirten Bakan Yılmaz, şöyle dedi:

"Turizm alanı çok ciddi bir sektör. Van’ın bu konuda potansiyeli çok iyi. Yine ticaret olmazsa olmazımızdır. Bölgenin kalkınması için daha fazla kanallar açılmalı, ülkelerle ticaret yapılmalıdır. Komşu ülkelerle ticaret yapmadan bölgenin kalkınması düşünülemez. Tarım ve hayvancılık yine aynı şekilde bölge için çok önemli. Sanayi için uygun bir ortam var. Van, deprem öncesinden daha iyi olacak."

Bakan Yılmaz, kahvaltıdan sonra beraberindekilerle birlikte Anadolu Konteyner Kent’e geçerek burada kalan ailelerle görüştü. Depremzede ailelerin sorunlarını dinleyen Bakan Yılmaz, çocuklarla da hatıra fotoğrafı çektirdi.



Telesiyejde havada kaldı



Anadolu Konteyner kentte incelemeler yaptıktan sonra, Vali Münir Karaloğlu ile birlikte Gevaş İlçesi’ndeki Abalı Kayak Tesislerine geçen Bakan Yılmaz, burada minik kayakçılarla sohbet etti. Bakan Yılmaz ve beraberindeki heyete tesislerde kestane ve közde patetes ikram edildi.

Yapımı yeni tamamlanan 800 kişi kapasiteli kayak tesislerinin ek telesiyej tesisinin açılışını yapan Bakan Yılmaz, açılıştan sonra telesiyeje binerek tesisin zirvesine çıkmaya başladı. Ancak, Vali Münir Karaloğlu ve Bakan Cevdet Yılmaz’ın bindiği telesiyejin elektriği kesildi. Jeneratörün de devreye girmemesi üzerine Bakan Yılmaz ve Vali Karaloğlu yaklaşık 10 dakika boyunca, kar yağışı altında havada asılı kaldı.



’Kar, bu bölge için bir nimet'



Jeneratörlerin devreye girmesiyle zirveye çıkan Bakan Yılmaz, elektiriğin azizliğine uğradıklarını söyledi. Van’ın önemli merkezlerinden birisinin de Abalı Kayak Tesisi olduğunu belirten Bakan Yılmaz şunları söyledi:

"Bu tesisler burada yaşayanlar ve dışardan gelenler için bir turizm merkezi. Van’ın daha güzel bir turizm cazibe merkezi olması için çalışıyoruz. Kar bu bölge için bir nimettir. Bunun ekonomik değerlere dönüştürülmesi gerekir. Biz bakanlık olarak cazibe merkezleri programları kapsamında bu tesisleri destekliyoruz. Ayrıca burada bir deprem yaşandı. Bu depremin psikolojisinin silinmesi için bu tesislerde sık sık etkinliklerin yapılması gerekir."

Bakan Yılmaz ve Vali Karaloğlu, minik kayakçılara eşofman hediye etikten sonra tesislerden ayrıldı.