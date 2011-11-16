-Kalkınma Ajanslarının proje ve faaliyet desteklerinde değişiklik ANKARA (A.A) - 16.11.2011 - Kalkınma Ajansları, başvuru rehberinde belirtilen kurum ve kuruluşların küçük ölçekli altyapı projeleri için destek sağlayabilecek, ancak ajans tarafından küçük ölçekli altyapı projelerine verilecek mali destek toplamı, ajansın yıllık gider bütçesinin yüzde yirmi beşini, proje başına verilecek azami destek tutarı ise bu miktarın yüzde yirmi beşini geçemeyecek. Kalkınma Bakanlığının ''Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmeliği'' Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, yönetmeliğin ''Tanımlar'' kısmında yer alan ''Müsteşarlık: Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığını'' ibaresi, ''Bakanlık: Kalkınma Bakanlığını'' şeklinde değiştirildi. Değişikliğe göre, Kalkınma Ajansları, halihazırda herhangi bir mali destek programından mali destek alan ve uygulaması devam eden proje veya faaliyetlere eş zamanlı olarak mali destek sağlayamayacak. Ajanslar ayrıca, destek programlarına başvuru yapabilecek kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların niteliklerini, destek konusu öncelik alanını, destek limitlerini, seçim ve değerlendirme kriterlerini ve destek programına ilişkin diğer hususları başvuru rehberlerinde belirleyecek. Aynı takvim yılı içerisinde yapılacak proje teklif çağrıları kapsamında bir başvuru sahibi, ilgili ajansa tek başına en fazla dört projesi için destek başvurusunda bulunabilecek ve ilgili ajans bunlardan en fazla iki tanesine mali destek sağlayabilecek. Bir takvim yılı içerisinde sözleşme yapılan kar amacı güden gerçek ve tüzel kişiler, proje uygulama döneminde ve sözleşmenin sona erdiği tarihi izleyen bir yıllık süre içerisinde aynı ajansa başvuramayacak. Bu hususlar izleme bilgi sisteminden ve paydaş veri tabanından takip edilecek. Bu sınırları aşan destek uygulamasına rastlanıldığında, bu tür sözleşmeler feshedilecek ve sağlanan destek geri alınacak. Ajans, başvuru rehberinde belirtilen kurum ve kuruluşların küçük ölçekli altyapı projeleri için destek sağlayabilecek, ancak ajans tarafından küçük ölçekli altyapı projelerine verilecek mali destek toplamı, ajansın yıllık gider bütçesinin yüzde yirmi beşini, proje başına verilecek azami destek tutarı ise bu miktarın yüzde yirmi beşini geçemeyecek. Kanunen zorunlu olan ajans bütçe paylarını kısmen veya tamamen ödememiş olan il özel idareleri ve belediyeler ile sanayi ve ticaret odaları, birikmiş bütün borçlarını ve bunlarla ilişkili varsa diğer bütün mali yükümlülüklerini tamamen yerine getirmedikçe, ilgili ajansla sözleşme imzalayamayacak. Başvuruların kabulü, ilgili proje teklif çağrısının ilanından on iş günü sonra başlayacak.