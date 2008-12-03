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Ekonomi

Kalkınma ajansları faaliyete geçiyor

Üretme, ortak iş yapma, verimli çalışma kültürünün yerleştirilmesi hedefiyle Anadolu'da kurulan 10 kalkınma ajansı faaliyete geçiyor.

03 Aralık 2008 02:00

Anadolu'da üretme, ortak iş yapma, verimli çalışma kültürünün yerleştirilmesi hedefiyle kurulan 10 kalkınma ajansı faaliyete geçiyor.

Kamu ve özel kesim ile sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirerek kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamayı; yerel potansiyeli harekete geçirerek bölgesel gelişmeyi hızlandırmayı amaçlayan kalkınma ajansları faaliyete geçiyor. Yeni kurulan sekiz kalkınma ajansının ilk yönetim kurulu toplantıları bu hafta valiler başkanlığında yapılacak. Bundan sonraki süreçte ise ajansların genel sekreteri, hizmet binası, logosu ve çalışma birimleri belirlenecek.

Hangi illerde çalışacak

Anadolu'da üretme, ortak iş yapma, verimli çalışma kültürünü yerleştirilmesi hedefiyle kurulan kalkınma ajansları, bölgesel gelişmeyle ilişkili stratejileri hazırlayacak. Bu ajanslar, bölgelerde kalkınma, ekonomik ve sosyal gelişme konusunda o bölgenin kaynak ve imkânlarını tespit ederek, insanların farkındalığını artıracak çalışmaları yürütecek ve finanse edecek.

İzmir ve Çukurova'da (Adana-Mersin) kurulan 2 kalkınma ajansının yanı sıra yeni kurulan 8 kalkınma ajansı ve kapsamındaki iller şöyle:

-İstanbul: İstanbul

-Konya: Karaman, Konya

-Samsun: Amasya, Çorum, Samsun, Tokat

-Erzurum: Bayburt, Erzincan, Erzurum

-Van: Bitlis, Hakkari, Muş, Van

-Gaziantep: Adıyaman, Gaziantep, Kilis

-Diyarbakır: Diyarbakır, Şanlıurfa

-Mardin: Batman, Mardin, Şırnak, Siirt

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