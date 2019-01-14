Kalkavan'ın iki gemisini Yunan armatör satın alıyor

Dünya gazetesi yazarı Kerim Ülker, Kalkavan ailesine ait Turkon Line'ın iki gemisini Yunan armatör Evangelos Marinakis'in satın alacağını duyurdu.

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Türk ihracatının amiral gemisi denizcilikte verilen siparişler kadar satılanlar da dikkat çekiyor. Çin, Japonya ve Güney Kore tersanelerinde siparişler veren Türk denizcilik şirketleri, filolarındaki gemileri de komşu ülke Yunanistan'a satıyor. Hatta bazı Yunan şirketleri, zor durumda olan Türk denizcilik şirketlerinin siparişlerini devralıyor. Türk denizciliğinin en önemli şirketlerinden Deniz Nakliyat'ın filosunda kalan son iki gemiyi Yunanlılara sattığını, ardından ünlü işadamı Mehmet Emin Karamehmet'in verdiği siparişleri ödeme sorunu nedeniyle Yunanlılara kaptırdığını DÜNYA Gazetesi olarak sizlere duyurmuştuk. Şimdi de sektörün öncü markalarından Kalkavan ailesine ait Turkon Line, iki gemisini Yunanlılara satıyor.

Vatan ve Millet'i almışlardı

Kalkavanların satışı hakkında bilgi vermeden önce hem Deniz Nakliyatı hem de Karamehmet'in Yunan armatörler ile yaşadıklarını hatırlatmakta fayda var. Bilindiği üzere Türk lojistiğinin öncü şirketlerinden olan, 1955 yılında kurulmuş Deniz Nakliyatı'nın bir dönem filosunda 70'ten fazla gemi vardı. Kaptanoğlu Ailesi, Deval Denizcilik, Okyanus Denizcilik, Mardeniz, Diler Denizcilik, Med Marine Kılavuzluk, Evren Denizcilik, Akmar Denizcilik ve Sabancı ailesine ait Yasa Gemi İşletmeciliği'nin ortak olduğu Deniz Nakliyatı, 2000'de 27 gemisi ve bin 700 çalışanıyla özelleştirilmişti. Ardından filosunda büyük kayıp yaşayan şirketin son iki gemisi DN Vatan ve DN Millet olarak görünüyordu. Bu iki gemi geçen yıl mayıs ayında iki farklı Yunan şirketi almıştı. Yunan denizcilik şirketi Blue Sea, 58 bin DWT'lik DN Millet isimli 196 metre boyundaki gemiyi filosuna kattı. Yunanların Millet gemisi için ödediği fiyat 14.5 milyon dolar. Ardından DN Millet'in kardeşi DN Vatan satıldı. Yine 196 metre uzunluğundaki bu dökme kuru yük gemisinin tonajı da aynı. Vatan'ın satış fiyatı 15 milyon dolar. DN Vatan adlı gemiyi alan da yine Yunanistanlı; Pire merkezli Polforce Shipping.

Karamehmet siparişlerini Yunanlılar kapıyor

Ardından Karamehmet'in denizcilik şirketi Geden Lines'tan haber geldi. Eylül ayında Hanjin Subic'e siparişini verdiği 4 geminin finansmanını karşılayamadığı, bunun üzerine tersanenin inşasına başlanan bu gemilerden ikisi için Yunan armatör Unisea Shipping ile anlaştığı DÜNYA Gazetesi'nde yer aldı. Her biri yaklaşık 50 milyon dolar değerinde olan tankerlerin, 2020 yılının ilk çeyreğine kadar Karamehmet'in denizcilik şirketine teslim edilmesi planlanıyordu. Ancak, Karamehmet'in bu gemilerin finansmanı konusunda sıkıntı yaşadığı, bu nedenle tersanenin anlaşmayı durdurduğu kaydedildi.

Ünlü kulüplerin de sahibi

Gelelim son habere. Türk denizcilik tarihinin önemli isimlerinden olan Kalkavan Ailesi'ne ait Turkon Holding'in filosunda yer alan iki gemi geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız Yunanlılara satıldı. Her ikisi de 2008 yapımı olan İbrahim Dede ve Cafer Dede adlı gemileri alanlar ise Yunanistan merkezli Capital Maritime Trading şirketi. Yunan armatör Evangelos Marinakis'in şirketi Capital Maritime, iki gemi için 18 milyon dolar ödedi. 650 milyon dolar serveti olan Marinakis'in şirketinde 70'e yakın gemi var. Yunanistan'ın en önemli armatörlerinden biri olan, aynı zamanda ülkenin ünlü medya patronları arasında sayılan Evangelos Marinakis, Yunan futbolunun dinamosu Olympiacos ile İngiliz Nottingham Forest'ın da sahibi.

Türk denizcilik şirketleri siparişleri Asya'ya verirken, filosundaki gemileri de Ege'nin karşı kıyısındaki rakibi Yunanistan'a satıyor.

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