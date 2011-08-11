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Spor

Kalkavan, Yıldırım'ı cezaevinde ziyaret etti  İSTANBUL (A.A)

11 Ağustos 2011 20:49

-Kalkavan, Yıldırım'ı cezaevinde ziyaret etti  İSTANBUL (A.A) - 11.08.2011 - İş adamı Şadan Kalkavan, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı cezaevinde ziyaret etti.  Metris Cezaevine gelen Fenerbahçe Spor Kulübü eski yöneticilerinden iş adamı Kalkavan, yaklaşık bir saat kaldıktan sonra buradan ayrıldı.  Kalkavan, cezaevinden ayrılışı sırasında basın mensuplarının soruları üzerine Aziz Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğunu, tekrar ziyaret etmelerini beklediğini söylediğini anlattı. Soruşturma kapsamında tutuklanan diğer kişileri de ziyaret etmek istediğini, ancak savcılıktan izin alamadığını belirten Kalkavan, Aziz Yıldırım'ın ''Cezaevinden çıktıktan sonra yine hep beraber olacağız'' dediğini söyledi. Yıldırım'ın ''Hapishaneyi gören birisi olarak, artık bütün kararları ben vereceğim'' dediğini belirten Kalkavan, Yıldırım'ın 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un uygulanması halinde cezaevinden hemen çıkacağını söylediğini anlattı.  Kalkavan, Yıldırım'ın çok neşeli olduğunu, vaktini kitap ve gazete okuyarak geçirdiğini ifade etti. -Menajer Demiray adliyeden ayrıldı Bu arada soruşturma kapsamında savcılıkça ifadesi alınan menajer Zafer Demiray, adliyeden ayrıldı. Polislerce Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirilen menajer Zafer Demiray, burada savcılıkta ifade verdi.  Demiray, daha sonra adliyeden ayrıldı. 

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