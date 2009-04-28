Kalkavan: Hizmet için hazırım



Fenerbahçe Kulübü'nün eski yöneticisi Şadan Kalkavan, Fenerbahçe’nin hiçbir zaman sahipsiz kalmayacağını, ihtiyaç duyulması halinde hizmete hazır olduğunu söyledi.



Fenerbahçe Kulübü'nde adı başkan adayları arasında geçen, eski yönetici Şadan Kalkavan, ne zaman ihtiyaç duyulursa kulübüne hizmet için hazır olduğunu bildirdi.



Kendisine ait resmi internet sitesinden açıklama yapan Şadan Kalkavan, ''Fenerbahçe Kulübü hiçbir zaman sahipsiz değildir. Bana ne zaman ihtiyaç duyulursa kulübüme hizmet için hazırım'' ifadelerini kullandı.



Kalkavan, daha önce katılacağını açıkladığı Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu olağan toplantısına neden katılmadığıyla ilgili olarak bir çok telefon ve mail aldığını ifade ederek, ''Çok net belirtmeliyim ki, toplantıya katılmayı çok arzu ediyordum. Ancak kulübümü başkanlık çekişmesi nedeniyle oluşacak kısır bir rekabet ortamının içine çekmek istemediğim için ve olası provokasyonları engellemek amacıyla katılmamayı kararlaştırdım. Bazı çevrelerin başkanlık yarışını fırsat bilip gerginlik yaratma ihtimaline karşı kulübümün esenliğini düşünerek art niyetlerin hayata geçirilmesine asla izin vermeyeceğim.'' diye konuştu

