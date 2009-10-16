Kalkavan Bank Asya'dan ayrılıyor

İhsan Kalkavan, kurucu ortağı olduğu Asya Katılım Bankası'ndaki (Bank Asya) paylarının tamamını satmak için Merkezi Kayıt Kuruluşu'na başvurdu.



İhsan Kalkavan, kurucu ortağı olduğu Asya Katılım Bankası'ndaki (Bank Asya) paylarının tamamını satmak için Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) başvurdu. Bank Asya'nın yaklaşık 264 kurucu ortağından biri olan İhsan Kalkavan, kontrolündeki 8 milyon 368 bin 632 adet hisseyi satmak için Merkezi Kayıt Kuruluşu'na başvurdu. Beşiktaş camiasının da yakından tanıdığı Kalkavan'ın yanı sıra yönetim kurulu başkanı olduğu Beşiktaş Denizcilik de 510 bin adet hisseyi satmak amacıyla kayda aldırdı. Kalkavan, bankanın sermayesinin yaklaşık yüzde 1'ini oluşturan 8 milyon 878 bin 632 adet hissesinin tamamını satmak için 10 yıllık bir zaman dilimi belirlemesine rağmen, satışın bu yıl içinde tamamlanması bekleniyor.



Hisse 7 ayda yüzde 277 yükseldi



Kalkavan'ın hisselerini satmak için yaptığı başvurunun da zamanlaması dikkat çekti. Zira, 22 Haziran'da 1.92 TL olan Bank Asya hisseleri, o tarihten bu yana yüzde 88 yükselerek 3.62 TL'ye çıktı. Bank Asya hisselerinde 9 Mart 2009 tarihinden bu yana yaşanan yükselişse yüzde 277 oldu. Kalkavan'ın satacağı hisselerin piyasa değeri 9 Mart'ta 8.5 milyon TL, 22 Haziran'da 17 milyon TL iken, dün itibari ile 32.1 milyon TL seviyesinde bulunuyor. Bank Asya'da yönetim kurulu, 9 Temmuz 2009 tarihli toplantıda piyasanın beklemediği bir karar almıştı. Bankanın Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Tekeoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemil Özdemir, yönetim kurulu üyeleri Tacettin Negiş, Ahmet Çelik, Salih Sarıgül, Genel Müdür Ünal Kabaca, Denetim Kurulu Üyesi İrfan Hacıosmanoğlu ve Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Keser, sahip oldukları hisselerin bir bölümünü Serra Turizm'e devretti. Aktif büyüklüğü 9.8 milyar TL olan Bank Asya, bu yılın ilk yarısını 142.1 milyon TL net kârla tamamladı.

