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Kalkancı’nın deposunda 2 milyon Captagon çıktı

Sahte şeyh Ali Kalkancı'nın Büyükçekmece'deki deposuna yapılan baskında 2 milyon adet Captagon hapı ele geçirildi.

17 Şubat 2009 02:00

Sahte Şeyh olarak bilinen Ali Kalkancı'nın Büyükçekmece'deki deposuna yapılan baskında 2 milyon adet Captagon hapı ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Haramidere'de Ali Kalkancı’ya ait olduğu öne sürülen bir depoya operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda, 2 milyonun üzerinde ''Captagon'' olarak bilinen uyuşturucu hap ele geçiren polis, depodaki 5 kişiyi gözaltına aldı.

Operasyon sırasında burada bulunmayan deponun sahibi Ali Kalkancı'nın yakalanamadığı öğrenildi.

28 Şubat döneminde Kalkancı'nın tarikat şeyhi olduğu iddia edilmişti.

Fadime Şahin'e tecavüz etmekten ceza alan Ali Kalkancı, 28 Şubat sürecinin önemli bir aktörü olarak gündeme gelmişti. Kalkancı bu olayın ardından işadamlığına soyunmuştu.

Ali Kalkancı'nın adı Ergenekon operasyonunda da gündeme gelmişti. Operasyonda gözaltına alınan isimlerle sık sık telefonda görüştüğü yönünde haberler çıkmıştı.

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