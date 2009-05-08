Kalıpçılar krizden çıkmanın yolunu Bursa'da arıyor

Dünya Kalıp Üreticileri Birliği Avrupa Başkanı Fausto Romagnani, dünyada insan elinin değdiği bütün eşyaların kalıpla üretildiğini belirterek, "Kalıp endüstrisi, tüm imalat sektörünün kilididir. Dünyanın içinden çıkmaya çalıştığı krizden kurtulmanın yolu da biz kalıpçıların elele vermesinden geçiyor" dedi.



Romagnani, "Kalıp Avrasya Fuarı"na katılmak üzere geldiği Bursa'da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Kalıpçılar Birliği'nin her yıl düzenlediği "Uluslararası Özel Kalıp İmalatçıları Avrupa Toplantısı"nın, bu yıl Türkiye'nin sanayi kenti Bursa'da gerçekleştirileceğini söyledi.



Dünyanın, global kriz nedeniyle zor dönemlerden geçtiğini ifade eden Romagnani, özellikle otomotiv sanayinin bu krizde derin yara aldığını anlattı. Otomotivin gizli kahramanları olan kalıpçıların da krizden olumsuz etkilendiğini dile getiren Romagnani, şunları kaydetti:



"İmalat bir ülkenin ekonomik gelişiminin lokomotifidir. İmalat varsa, sanayi ilerliyorsa o ülkenin gelişiminden, ekonomik büyümesinden bahsedilebilir. Kalıp endüstrisi ise tüm imalat sektörünün kilididir. Dünyanın içinden çıkmaya çalıştığı krizden kurtulmanın yolu da biz kalıpçıların el ele vermesinden geçiyor. Bizim üretiyor olmamız, imalat sektörünün hareketlenmesi demektir. Sanayinin, imalat sektörünün gelişimi bizim elimizde. Böylesine büyük bir gücü elimizde tutuyoruz. Düşünün, dünyada elinizin değdiği bütün eşyalar kalıpla üretiliyor."



Romagnani, Bursa'da fuar kapsamında düzenlenen Avrupa toplantısının kalıpçıların böyle bir dönemde işbirliği yaptığını göstermek adına önemli bir adım olacağını belirterek, "Krizden birlikte, el ele vererek çıkmak çok önemli. Ulusal birlik olarak krizden çıkmanın yolunu bulmaya çalışıyoruz. Birlik olmalıyız. Birlikte hareket edersek olumlu sonuç alacağımıza inanıyorum. Bursa'daki toplantı bu açıdan büyük önem taşıyor" dedi.



Bursa başta olmak üzere Türkiye'nin kalıp üreticiliğinde son yıllarda önemli gelişme gösterdiğini vurgulayan Romagnani, birçok ülkeye ihracat yapar konuma gelen Türkiye'nin bu alanda kendini daha da geliştireceğine inandığını söyledi.

