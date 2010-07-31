-KALINTI İÇİN LABORATUVAR SAYISI YAYGINLAŞMALI ANKARA (A.A) - 31.07.2010 - Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Sıtkı Yılmaz, gıdada zirai ilaç kalıntısı denetimi için hallerde laboratuvarların yaygınlaştırılması zorunluluğu getirilmesi, tüketicinin mutlaka gıda denetimine katılmasının yasal alt yapısının sağlanması gerektiğini belirtti. Yılmaz, Yüksel Caddesindeki İnsan Hakları Heykeli önünde, konuya ilişkin yaptığı basın açıklamasında, Türkiye'de sağlıklı ve güvenli gıda erişiminde ciddi riskler bulunduğunu, bunların başında da ''ilaç kalıntısı'' sorununun geldiğini savundu. Türkiye'de 40 bin gıda işletmesi bulunduğunu, gıda üreten, dağıtan ve satan tüm noktalarla birlikte bu rakamın 500 bini aştığını belirten Yılmaz, 5 bin kamu görevlisinin sağlıklı bir şekilde bu noktaları denetlemesinin mümkün olmadığını, denetime bir şekilde tüketicinin de katılması gerektiğini ifade etti. ''Gıdalarda ilaç kalıntısı varlığı bakanlık denetimleri ile sabit, düzeyi ise tartışma konusudur'' diyen Yılmaz, yaş sebze ve meyvedeki ilaç kalıntısının ise ayrı bir önem arz ettiğini kaydetti. Yılmaz, Türkiye'de kontrollü ilaç kullanımının tam olarak yaygınlaşmadığına, bu konuda çiftçi bilinci yeterli düzeyde olmadığı için sorunlar yaşandığına dikkati çekti. Yılmaz, hallerden pazarlara ve marketlere verilen ürünlerde zirai ilaç kalıntısı denetimi yapılamadığını belirterek, mevcut 191 halin 9'unda da laboratuvar bulunmadığına işaret etti. Bu nedenle özellikle içeride tüketilen sebzelerde yeterli denetim yapılamadığını dile getiren Yılmaz, 2009 yılında Rusya ve Almanya'nın iade ettiği ürünlerin nerelerde tüketildiğine dair kamuoyunun bilgi sahibi olmadığını söyledi. Sadece kayıtlı ürünlerde denetim yapılabildiğini anımsatan Yılmaz, denetimlerin sağlıklı sonuçlarının mutlaka tüketici ve kamuoyuna sistemli bir şekilde açıklanmasını gerektiğini vurguladı ve ''bu konuda mutlaka bir mekanizmaya ihtiyaç bulunuyor'' dedi. AB verilerine göre, Türkiye'nin 2008'de 40, 2009'da 29 yaş meyve ve sebzede pestitit kalıntıları ile ilgili alarm kaydı bulunduğunu ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti: ''Gıdada ilaç kalıntısı sorunu, tüketici sağlığı açısından son derece ciddi bir sorundur. Bakanlığın konuyla ilgili 2007'de uygulamaya koyduğu 'ilaçta defter tutma' ve 'iyi tarım' uygulaması çiftçi tarafından benimsenmemiştir. Mevcut personelle bu işin üstesinden gelmek mümkün değildir. Mutlaka 'Tarımsal Danışmanlık' veya benzeri bir yapıya ihtiyaç bulunmaktadır. Hallerde laboratuvarların yaygınlaştırılması zorunluluğu getirilmelidir. Tüketicinin de mutlaka gıda denetimine katılmasının yasal alt yapısı sağlanmalıdır.''