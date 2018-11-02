Kalinic: "3 finalde 1 şampiyonluk kötü bir istatistik''

İstanbul (DHA)

Nikola Kalinic, 3 Euroleague finalinden sadece 1 şampiyonluk çıkarmalarının kötü bir istatistik olduğunu söyledi.

Dört yıldan beri Fenerbahçe\'de forma giyen Kalınıc, RedBull.com\'a yaptığı açıklamalarda \"Bu durum benim için kabul edilemez bir şey. Benim başarı kriterlerime göre en az iki şampiyonluk çıkarmamız gerekirdi\" dedi.

Fenerbahçe\'ye transfer olduktan sonra sarı lacivertli forma altında 5 kupa kazanan Nikola Kalinic, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir sezon uzak kaldığı Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'ne bu sene yeni forma numarasıyla daha fazla şampiyonluk kazanmak için döndü.

26 yaşındaki Sırp forvet, Euroleague\'de oynadıkları 3 finalden sadece 1 şampiyonluk çıkarmalarının kötü bir istatistik olduğunu düşünüyor. \"BSL şampiyonlukları elbette çok değerli ama Avrupa\'da oynadığımız üç finalden yalnızca bir şampiyonluk çıkarmamız, benim için kabul edilemez bir şey. Benim başarı kriterlerime göre, bu oranın en az %50 olması gerekir. Tabii ki bunu değiştirmek için bu sezon bir şansımız olacak\" açıklamasını yapan Kalinic, geçen sene uzak kaldığı parkelerde yeni yeni kendini bulmaya başladığını söyledi.

\"HER ŞEYİN DAHA DA İYİYE GİDECEĞİNDEN EMİNİM\"

Tecrübeli basketbolcu \"Bu sezon işimi sağlama almalı ve ilk günden itibaren ritmimi geri kazanmak için çaba göstermeliyim. Bunu yapabileceğime inanıyorum. Yazı çok iyi geçirdim, biraz dinlenmeye ve basketbolu zihnimden çıkarmaya ihtiyacım vardı. Bunu yaptım ve sonrasında sahaya fiziksel olarak yüzde yüzümle geri dönüp iyi bir antrenman yoğunluğuna geçiş yaptım. Bu sezona dair çok pozitif hislerim var, her şeyin daha da iyiye gideceğinden eminim\" ifadesini kullandı.

\"FENERBAHÇE BİZE OLAĞANÜSTÜ BİR PROFESYONELLİK SUNUYOR\"

Fenerbahçe\'de uzun süredir oturmuş bir kadro olduğunu ve kendilerini aile gibi hissettiklerini de sözlerine ekleyen Nikola Kalinic \"Bunun için hepimiz Fenerbahçe\'ye teşekkür etmeliyiz. Bugünün spor dünyasında, özellikle de Avrupa basketbolu gibi finansal konjonktürün çok değişken olabildiği bir ortamda, bu yapıları uzun süre bir arada tutmak hiç kolay değil. Bizim burada bu kadar uzun kalmış olmamız, Avrupa basketbolu için bir anomaliye karşılık geliyor. Peki bu nasıl mümkün oluyor? Fenerbahçe\'deki karar vericiler, en hayati şeyin bu yapıyı korumak olduğunu biliyor ve bunu birinci öncelikleri addediyorlar. Bugün meslektaşlarımız en üst düzey kulüplerde bile kontratlarının gereği olan parayı almakta güçlük çekebiliyorken, bu kulüp bize ilk günden bu yana olağanüstü bir profesyonellik sunuyor\" diye konuştu.

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