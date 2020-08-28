Kalın ve Jeffrey, Suriye gündemini görüştü: İdlib'de çatışmasızlık ortamının muhâfaza edilmesinde Türkiye'nin kararlığı ifade edildi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey görüştü. Görüşmede, İdlib'de ateşkes ihlâllerine karşın, çatışmasızlık ortamının muhâfaza edilmesi yönünde Türkiye'nin kararlılığının ifade edildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyetle Mabeyn Köşkü'nde bir araya geldi. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede İdlib başta olmak üzere Suriye krizi, siyasi süreç, Anayasa Komitesinin çalışmaları, terörle mücadele, mülteciler, bölgesel meseleler ile ikili ilişkiler ele alındı.

İdlib'de mevcut durumun değerlendirildiği toplantıda, ateşkes ihlallerine karşın, çatışmasızlık ortamının muhâfaza edilmesi yönünde Türkiye'nin kararlılığı ifade edildi. Görüşmede, Anayasa Komitesi çalışmalarının hızlandırılması, özgür ve adil seçim ortamının oluşturulması, mültecilerin gönüllü ve güvenli geri dönüşlerinin sağlanması yönünde ortak çalışmaların artırılması gerektiği konusunda mutabık kalındı.