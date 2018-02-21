Kalın: İstihbarat birimlerimiz doğrudan ya da dolaylı Suriye rejimi ile temas kurabilir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, olağanüstü şartların gereği olarak Türkiye istihbarat birimlerinin doğrudan ya da dolaylı olarak Suriye rejimi ile temas kurabileceğini söyledi. Kalın, Suriye hükümetiyle herhangi bir siyasi görüşme olmadığını da vurguladı.

Kalın düzenlediği basın toplantısında, "Şam rejimiyle doğrudan temasımız söz konusu değil. Ancak Astana sürecinde Suriye sahasındaki konuları takip etmek için kurduğumuz bir mekanizma var. Verdiğimiz mesajlar zaman zaman dolaylı olarak İran ve Rusya üzerinden Suriye'ye iletilmekteydi. Dolayısıyla dolaylı bir trafiğin olduğunu biliyoruz. Doğrudan bir resmi temasımız söz konusu değil. Ancak olağanüstü şartların gereği olarak ilgili birimlerimiz, burada kast ettiğim istihbarat birimlerimiz, doğrudan ya da dolaylı belli temaslar kurabilir" dedi.

Kalın bahsettiği olağanüstü şartların, Salı günü Suriye hükümetine bağlı milislerin Afrin'e giriş yapmaya çalışması gibi durumlar olduğunu ifade etti.

Kalın, 40-50 araçlık bir konvoyun Halep'ten Afrin'in güneyine girmeye çalıştığını, ancak açılan topçu ateşiyle bu grupların püskürtüldüğünü ifade etti.

Kalın ayrıca YPG ile Suriye hükümeti arasında Suriye ordusuna bağlı milislerin Afrin'e gönderilmesi yönünde bir anlaşma olmadığını da vurgulayarak, "Böyle bir anlaşma olsa dahi harekât kararlılıkla devam edecektir" diye konuştu.

Kalın, bu tür girişimlerin ağır sonuçları olacağı konusunda da uyarıda bulundu.