Kalın'dan ABAD'ın başörtüsü kararına tepki: Dini özgürlük konsepti artık Müslümanları dışarıda mı bırakıyor?

T24 Haber Merkezi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Avrupa Adalet Divanı'nın Müslüman çalışanların başörtüsü takmasını yasaklayan işverenler lehine verdiği karara tepki gösterdi.

Twitter üzerinden İngilizce bir paylaşımda bulunan Kalın, "Dini özgürlük konsepti artık Müslümanları dışarıda mı bırakıyor?" yazdı

Kalın, "Avrupa Adalet Divanı'nın iş yerlerinde başörtüsü ile ilgili kararı başörtüsü takan Müslüman kadınların haklarına vurulmuş bir başka darbedir. Bu, Avrupa'da İslam'a karşı savaş çığırtkanlığı yapanların işine gelecektir" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı da dün bir açıklama yaparak kararın din özgürlüğünü alenen ihlal ettiğini ifade etmişti.

Avrupa Adalet Divanı, Almanya’da bir kreş ve kişisel bakım dükkanında çalışanların işyerinde başörtüsü takmasının yasaklanmasıyla ilgili açılan iki davayla ilgili karar verdi. Adalet Divanı, şirketlerin çeşitli şartlara bağlı olarak çalışanların başörtüsü takmasını yasaklayabileceği kararını vermişti.