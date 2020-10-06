Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Boş vaatlerle Karabağ meselesinin çözülemeyeceği açık ve seçik ortaya çıkmıştır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın , Dağlık Karabağ sorununa ilişkin olarak "30 yıldır olduğu gibi boş vaatlerle, belirsiz planlarla Karabağ meselesinin çözülemeyeceği açık ve seçik ortaya çıkmıştır" dedi.

Azerbaycan Devlet Televizyonu'nda konuşan Kalın, Türkiye ile Azerbaycan'ın yıllara dayanan askeri iş birliği anlaşması bulunduğunu belirterek, ortak tatbikatlar yaptıklarını ve Azerbaycanlı subayların Türkiye'de eğitim aldığını hatırlattı. Kalın, "Bu yeni bir şey değil. 'Türkiye müdahil oldu, ondan dolayı çatışmalar çıktı' sözü propagandadan başka bir şey değil" dedi.

Kalın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in operasyonların sona ermesi için açıkladığı "Ermenistan ordusunun Azerbaycan topraklarından çıkarılmasına ilişkin takvim verin" şartına ilişkin ise şunları söyledi:

"Bu açıklamayı, bu politikayı tamamen destekliyoruz. Doğru olan yaklaşım da budur. 30 yıldır olduğu gibi boş vaatlerle, belirsiz planlarla Karabağ meselesinin çözülemeyeceği açık ve seçik ortaya çıkmıştır. Uluslararası toplumun, AGİT Minsk Grubunun, Birleşmiş Milletlerin yapması gereken Azerbaycan topraklarının ne zaman azat edileceğine dair bir takvimi açıkça ortaya koymaktır. Bunu yaptıkları zaman ateşkes de olur, siyasi müzakere de olur. Bu konuda Minsk Grubu üzerine düşeni yapmalıdır. Yapamıyorsa, gerekirse Minsk Grubunun yerine başka mekanizmalar, alternatif kurumlar denenmelidir."

Kalın, "Uluslararası hukuk ve ikili anlaşmalarımız çerçevesinde sonuna kadar Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.