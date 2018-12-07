Kalın: Barbarlar aynaya bakıp Erdoğan'a diktatör diyor

Yeni kitabı ‘Barbar, Modern, Medeni’yi çıkaran Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın, “aslında bütün barbarlıklara ayna tutan bir lider olduğunu” söylerken “Barbarlar aynaya bakıp Erdoğan’a diktatör diyor” dedi.

Akit’ten Hacı Yakışıklı’ya konuşan Kalın, şunları söyledi:

Bu kaçıncı kitabınız? Kitaplarınızı yeni okumaya başlayanlar için ilk hangisini tavsiye edersiniz?

Türkçe ve İngilizce olarak sekizinci kitabım. Son çalışmamızı Türkçe kaleme aldık ve okuyucularımız ilk bu kitapla başlayabilirler. Çünkü medeniyet meselesini ele alırken tarih, kültür, kolektif hafıza, modernite, İslam dünyası, Türk modernleşmesi, Türkiye’nin bugünkü mücadelesi, birey, özgürlük, rasyonalite kavramlarını ele alan bir çalışma gerçekleştirdik. Medeniyet aslında bu kavramların tamamına dokunan bir şemsiye kavram. Dolayısıyla “Barbar, Modern, Medeni” ile başlayabilirler. İslam-Batı ilişkileri tarihine dönük daha kapsamlı değerlendirme için “Ben, Öteki ve Ötesi”ni okuyabilir okuyucular.

Kitabınız yolculuğa çıkacaklar için hazırlık mı yoksa medeniyet yolculuğunun özeti mi?

Kitapta bu konuları esaslı bir şekilde ele aldıktan sonra aslında daha yolculuğun başında olduğumuzu ifade ettim. Çünkü değerlerimize, tarihi birikimimize, kültürel geleneğimize uygun medeniyet inşası bir hamlede ve bir reçeteyle yapılacak şey değil. Bu bir süreç, bir yolculuk.

2018 Türkiye’si “barbarın, modernin, medeninin” neresinde?

Barbarlık ve modernliği eşzamanlı yaşadığımız bir çağdayız. Modern adı altında birçok barbarlık görüyoruz. İkinci Dünya Savaşı, Bosna Soykırımı, kitle imha silahları, kapitalizmin sınır tanımaz kâr hırsı; tüm bunları alt alta koyduğunuzda ortada barbarlık tablosu var aslında. Bunun yüksek binalarda, yaldızlı ekranlarda yapılıyor olması o işin barbar niteliğini ortadan kaldırmıyor. Dolayısıyla barbarlığın gayri insani politikalarının nasıl uygulandığını iyi tahlil etmemiz gerekiyor. Dünyaya bu anlamda da ayna tutan ülke Türkiye’dir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, aslında bütün bu barbarlıklara ayna tutan bir lider. Barbarlar aynada gördükleri suretten memnun olmadıkları için kendilerini değiştirmek yerine aynayı tutan kişiyi taşlamayı tercih ediyorlar. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan’a otoriter diyorlar. Diktatör, oyunbozan, öfkeli, uzlaşmaz diyorlar.

Okuyucularımız için eklemek istedikleriniz var mı?

Kitapta medeniyet bahsini tarihi sürecin içinde ele aldık. Ama aynı zamanda kavramsal olarak bunun varlıkla, bilgiyle, ahlakla, estetikle bağlantılarını da kurmaya çalıştık. Bu fikri derinliğe her zamankinden fazla ihtiyacımız var. Medeniyet deyince aklımıza sadece kültürel mekânlar gelmemeli. Medeniyet; özünde bir davranıştır. İnsanın varlığa karşı tutumunu şekillendiren ahlaki ve rasyonel davranışların bütünüdür. Bunu derinleştirmek en önemli vazifemizdir. Çünkü artık medenilik kaygısı güden bir dünyadan ziyade kâr hırsının, tekelciliğin, tahakküm etme duygusunun öne çıktığı bir dünyada yaşıyoruz. Hem Türkiye hem İslam dünyası olarak bu medeniyet perspektifini sadece kendimiz için değil bütün dünya için vizyon haline getirmek zorundayız.