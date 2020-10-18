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Dünya

Kalın bağırsağında 1 kiloya yakın külçe altınla yakalandı

18 Ekim 2020 15:53

Hindistan’da havaalanı yetkilileri, bir yolcunun rektumunda 1 kiloluk (60 bin dolarlık) külçe altın sakladığını ortaya çıkardı.

Independent Türkçe’nin New York Post'u kaynak gösterdiği haberine göre, Dubai'den Hindistan'a giden yolcunun yürüyüşünde değişiklik fark eden yetkililer, bir yolcunun rektumunda (kalın bağırsağın son 12-15 cm'lik kısmı) yaklaşık 1 kiloluk külçe altın sakladığını keşfetti.  Hava İstihbarat Birimi yetkilileri, yüzde 18 oranındaki vergiden kaçınmak için altınları saklamaya çalıştığı bildirilen yolcunun rektumundan 60 bin dolarlık altın çıkardı.

Aynı uçuşta başka bir yolcunun da yaklaşık 1,5 kilo altın taşırken yakalandığı aktarıldı. Ancak yetkililer o yolcunun altınları nasıl gizlediğini açıklamadı.

Geçen günlerde gümrük görevlileri, Birleşik Arap Emirlikleri’nden Hindistan’ın Kozhikode şehrine gelen bir yolcunun üzerinde de yaklaşık yarım kilo altın ele geçirdi.

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