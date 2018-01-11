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Dünya
Deutsche Welle

Kaliforniya'daki afette ölü sayısı 17'ye çıktı

Kaliforniya'nın Santa Barbara bölgesindeki sel ve toprak kayması sonucunda ölenlerin sayısı 17'ye çıktı. Şiddetli yağışın yol açtığı heyelan yüzlerce binada ve altyapıda hasar meydana getirdi.

11 Ocak 2018 16:03

Şiddetli yağışların çamur seline neden olduğu ABD Kaliforniya eyaletinin güneyindeki arama kurtarma çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Kuraklık ve orman yangınlarından sonra şimdi de sele teslim olan bölgedeki heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi. Santa Barbara Bölge Şerifi Bill Brown taşkınlarda 25 kişinin yaralandığını, 13 kişinin ise aranmasına devam edildiğini bildirdi.

Afet bölgesindeki kurtarma çalışmalarına 500 kişi katılıyor. Çarşamba günü üç kişinin çamur yığınları altından kurtarıldığı, iki afetzedenin de cesetlerine ulaşıldığı açıklandı.

Bir hafta önceye kadar orman yargınlarının etkisi altına aldığı Santa Barbara bölgesine hafta başında yağan şiddetli yağmur çıplak toprağı yumuşatarak heyelana yol açmıştı. Evlerin içlerine kadar giren çamur yığınları yüz dolayında binayı yıkmış, yüzlerce bina da kısmen ağır hasar görmüşü.

Can kayıplarının çoğunun meydana geldiği Los Angeles'e 150 kilometre mesafedeki Montecito'da onlarca bina seller ve akan çamur yığınları tarafından yıkılmış, mahsur kalan 300 kişi de helikopterlerle tahliye edilmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW,afp, dpa/AG, GY

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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