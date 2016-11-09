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Dünya
Deutsche Welle

Kaliforniya'da silahlı saldırı

Kaliforniya'daki bir seçim merkezi yakınında silahlı saldırgan etrafa rastgele ateş açtı. 1 kişinin öldüğü olay nedeniyle, bölgede çok sayıda polis konuşlandırıldı.

09 Kasım 2016 10:01

Olay Azusa bölgesinde meydana geldi. Polis, bir kişinin seçim merkezi yakınında etrafa ateş ettiğini bildirdi.

Olayda bir kişi hayatını kaybederken 2 kişinin de ağır yaralandığı kaydedildi. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis konuşlandırıldı. Halka bölgeden uzak durmaları çağrısı yapıldı.

Zanlının etrafa neden ateş açtığı bilinmiyor. Saldırının başkanlık seçimleriyle ilgili olup olmadığı konusunda da açıklama yapılmadı.

Olay sonrası iki seçim merkezi kapatıldı. Seçmenler diğer merkezlere yönlendirildi. Bölgedeki bir okul da kordona alındı.

© Deutsche Welle Türkçe

ap/dpa/DW, BS/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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KaliforniyaAzusaDeutsche Welle TürkçeBS/BÖ

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