Kaliforniya'da seçim merkezinin yanında ateş açıldı; 1 ölü 3 yaralı

CNN International, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir seçim merkezinin yanında ateş edilmesi nedeniyle oy verme işleminin durdurulduğunu duyurdu.

Los Angeles'ın kuzeydoğusundaki Azusa'da seçim merkezinde gerçekleştirilen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti 3 kişi de yaralandı.

Yaralıların helikopterle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin ağır olduğu bildirildi.

Seçim salonundan telefonla CNN'e konuşan bir kişi, dışarıdan çok sayıda silah sesi geldiğini ve ardından polislerin kapıları kapatarak insanların dışarı çıkmasına izin vermediğini söyledi.

ABD polisi bölgeyi kontrol altına aldı. Saldırganın ise kaçtığı belirtiliyor.