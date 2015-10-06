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Dünya
Deutsche Welle

Kaliforniya'da ötanazi serbest bırakıldı

Kaliforniya'da ölümcül hastaların doktor yardımıyla intihar etmesine izin veren yasa Vali Jerry Brown tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi.

06 Ekim 2015 13:01


Kaliforniya Valisi Vali Jerry Brown, tartışmalı yasaya onayını vermeden önce doktorlar ve Katolik Kilisesi'nin temsilcilerinin görüşlerini aldığını açıkladı. Vali Brown, "Tercihimi yaparken, 'aynı durumda ben olsaydım ne yapardım?' sorusuna yanıt aradım" dedi. Kaliforniya eyaletinin temsilciler meclisi ve senatosu yasayı daha önce kabul etmişti.

"Yaşamı Sonlandırma Seçeneği Yasası" adlı düzenleme, Kaliforniya'da intihar etmek isteyenlere doktor yardımını öngörüyor. Yasa, ümitsiz hastaların doktor yardımıyla acısız şekilde hayatına son verilmesine belirli koşullar altında izin veriyor.

Ötanazi hakkı ABD ve Avrupa'da tartışma yaratıyor

Ötanazi hakkı ABD kamuoyunda tartışma yaratan konuların başında geliyor. Ötanazi hakkı talebi, özellikle dini kurumların tepkisini çekiyor.

Konu Avrupa ülkelerinde de tartışma yaratıyor. Belçika parlamentosu geçen yıl ötanazi yasasının çocuklara da ötanazi hakkı tanınacak şekilde değiştirilmesini onayladı. Ötanazi hakkını içeren birçok yasa teklifi de Alman Federal Parlamentosu'nun gündeminde bulunuyor.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) haziran ayında aldığı bir kararla Fransa'da uzun süredir komada olan Vincent Lambert'e yaşam desteğinin kesilmesine karar vermişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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