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Dünya

KALİFORNİYA'DA BİR KİŞİ KÖPEKBALIĞI SALDIRISINDA ÖLDÜ LOS ANGELES (A.A)

23 Ekim 2010 03:00

-KALİFORNİYA'DA BİR KİŞİ KÖPEKBALIĞI SALDIRISINDA ÖLDÜ LOS ANGELES (A.A) - 22.10.2010 - ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir kişinin köpekbalığı saldırısı sonucunda öldüğü bildirildi. İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, olayın bugün sabah saatlerinde, Los Angeles'ın 210 kilometre kuzeybatısındaki Surf Plajı'nda meydana geldiğini söyledi.   Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssüne ait olmasına karşın halkın da girebildiği bu plaj ve diğer iki plajın 72 saat süreyle halka kapatıldığı belirtildi.  Köpekbalığı saldırılarının nadir görüldüğü bölgede, son olarak 2008 yılında bir köpekbalığı bir sörfçünün sörf tahtasını ısırmıştı. Vandenberg'in 50 kilometre kuzeyindeki Avila Plajı'nda bir kadın, 2003 yılında büyük beyaz köpekbalığı saldırısı sonucu ölmüştü.

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