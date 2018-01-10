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Dünya

Kaliforniya’da bir adam örümceği öldürmeye çalışırken evini yaktı

Hilal Sarı / İstanbul, 10 Ocak (DHA) – ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bir adam evinde gördüğü tarantula cinsi bir örümceği meşaleyle yakmaya çalışırken evini yakıp kül etti

10 Ocak 2018 18:23

Hilal Sarı / İstanbul, 10 Ocak (DHA) – ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bir adam evinde gördüğü tarantula cinsi bir örümceği meşaleyle yakmaya çalışırken evini yakıp kül etti.
Atlanta yerel basın organı AJC’nin haberine göre pazar günü evinde iri bir tarantula görüp örümceği meşaleyle öldürmeye çalışan bir vatandaş evinde yangın çıkmasına neden oldu. İsmi verilmeyen kişinin tüm dairesi yanıp kül olurken itfaiye ekipleri tüm binayı tahliye etti ve yangın yirmi dakikadan kısa bir sürede söndürüldü.
Kimsenin yara almadan kurtulduğu olayda toplam 11 bin dolarlık zarar oluştu.
Evde yaşayanlardan birinin hasta bakıcısı olan Lyndsey Wisegarver üst kattaki yatak odasında adamın örümceği meşale ile öldürmeye çalıştığını, örümceğin yataklardan birinin üzerinde olması sebebiyle yatak odasında yangın çıktığı ve hızla yayıldığını aktardı. (Fotoğraflı)

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