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Dünya

KALİFORNİYA'DA 5,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM LOS ANGELES (A.A)

07 Ağustos 2010 11:38

-KALİFORNİYA'DA 5,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM LOS ANGELES (A.A) - 08.07.2010 - ABD'nin Kaliforniya eyaletinin güneyinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem Los Angeles'tan San Diego'ya kadar hissedildi. Yetkililer, depremde ölü ve yaralı bulunmadığını, maddi hasar kaydedilmediğini belirttiler. Amerikan Jeofizik Enstitüsü (USGS), TSİ 02.53'te meydana gelen depremin merkez üssünün Los Angeles'ın 245 km güneydoğusu ve San Diego kentinin 100 km kuzeydoğusundaki çöl bölgesinde yer alan Borrego Springs kasabası yakınları olduğunu açıkladı. Tüm Güney Kaliforniya'da hissedilen deprem, Los Angeles'ın kuzeyindeki sinema merkezi HollyWood'u 30 saniye süreyle salladı.

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