Kaliforniya yanıyor

Kaliforniya'nın kuzeyindeki orman yangınlarından binlerce hektarlık arazi kül oldu.ABD'nin Kaliforniya eyaletinin kuzeyindeki orman yangınları yüzünden

binlerce bölge

sakini güvenli yerlere kaçmak zorunda kaldı. İtfaiye sözcüsü, şiddetli rüzgarın

körüklediği alevlerin on binlerce hektar genişliğindeki arazinin bitki örtüsünü imha ettiğini

ve düzinelerce evin de alevler tarafından yutulduğunu açıkladı. Yangıdan etkilenen dört

itfaiyeci hastaneye kaldırıldı.

Sacramento'nun doğusundaki Ammador ve Calaveras bölgelerinde dört bin

itfaiyeci

alevleri söndürmeye çalışıyor. Bu bölgelerde 86 ev kül oldu. Evlerini terk etmek zorunda

kalanlar için çadır mekanlar hazırlandı.

Dört yıldır kuraklığın hüküm sürdüğü ABD'nin

batı bölgelerinde yaz boyunca pek çok

orman yangını çıktı. İtfaiye sözcüsü Daniel Berlant'ın belirttiğine göre, Kaliforniya

yangınla mücadele dairnesi temmuz ayından bu yana söndürme çalışmalarına 212

milyon dolar harcadı. 2015 yazı, ABD'nin batısının yangınlar yüzünden en fazla maddi

kayba yol açan mevsimi oldu.