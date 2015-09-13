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Dünya
Deutsche Welle

Kaliforniya yanıyor

13 Eylül 2015 16:38

Kaliforniya'nın kuzeyindeki orman yangınlarından binlerce hektarlık arazi kül oldu.ABD'nin Kaliforniya eyaletinin kuzeyindeki orman yangınları yüzünden
binlerce bölge
sakini güvenli yerlere kaçmak zorunda kaldı. İtfaiye sözcüsü, şiddetli rüzgarın
körüklediği alevlerin on binlerce hektar genişliğindeki arazinin bitki örtüsünü imha ettiğini
ve düzinelerce evin de alevler tarafından yutulduğunu açıkladı. Yangıdan etkilenen dört
itfaiyeci hastaneye kaldırıldı.
Sacramento'nun doğusundaki Ammador ve Calaveras bölgelerinde dört bin
itfaiyeci
alevleri söndürmeye çalışıyor. Bu bölgelerde 86 ev kül oldu. Evlerini terk etmek zorunda
kalanlar için çadır mekanlar hazırlandı.

Dört yıldır kuraklığın hüküm sürdüğü ABD'nin
batı bölgelerinde yaz boyunca pek çok
orman yangını çıktı. İtfaiye sözcüsü Daniel Berlant'ın belirttiğine göre, Kaliforniya
yangınla mücadele dairnesi temmuz ayından bu yana söndürme çalışmalarına 212
milyon dolar harcadı. 2015 yazı, ABD'nin batısının yangınlar yüzünden en fazla maddi
kayba yol açan mevsimi oldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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KaliforniyaAmmadorCalaverasABDDaniel BerlantDeutsche Welle Türkçe DW AFP/AG

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