Kaliforniya yanıyor



Son yılların en kurak yaz mevsimini geçirmekte olan ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki orman yangınlarında şimdiye 260 kilometre kare genişliğindeki orman ve maki kül oldu. Yangın bölgesinde alevlerle mücadele eden itfaiyeciler yıldırım çarpma tehlikesine karşı uyarıldı. Çarşamba ve Perşembe günü sağanak yağışların beklendiği yangın bölgelerinde yıldırım düşmesi sonucu yeni yangınların çıkmasından endişe ediliyor.

San Fransisco'nun 160 kilometre kadar kuzeyindeki yangın bölgesinden şimdiye kadar 13 bin kişi tahliye edildi. 25 ev tamamen yandı. 27 ayrı yerde çıkan orman yangınları sert esen rüzgâr nedeniyle hızla yayılıyor. Bir yetkili yangının çıkardığı sıcaklığın hava şartlarını etkileyerek rüzgârları arttırdığını söyledi.

Kontrol altına alınamayan yangın bölgelerindeki söndürme ve kurtarma çalışmalarına 14 bin kişi katılıyor. Yüz kadar helikopter ve 20 uçakla alevlerin üzerine aralıksız su ve ateş boğucu kimyevi madde atılıyor. Kaliforniya eyaletinin kuzeyini tamamen etkisi altına alan yangınların Beyaz Saray tarafından da dikkatle izlendiği açıklandı.

Deutsche Welle Türkçe

DW, dpa/AG, NH