Kaliforniya yangına teslim

Santa Barbara'da onlarca evi harap eden yangın kontrol altına alınamıyor. Bölgede olağanüstü hal ilan edilirken, 5 bin 500 ev boşaltıldı



ABD'nin Kaliforniya eyaletinde çıkan yangından etkilenen binlerce kişi bölgeden kaçıyor.



Kıyı kenti Santa Barbara'da onlarca evi harap eden ve 202 hektarlık alana yayılan orman yangını hala kontrol altına alınamazken Kaliforniya Valisi Arnold Schwarzenegger olağanüstü hal ilan etti.



Yetkililer, kentteki yaklaşık 5 bin 500 evin boşaltıldığını, bu evlerde yaşayan 13 bin kişinin tahliye edildiğini, bir o kadar kişinin daha tahliye edilebileceğini açıkladı.



Yangında, üçü ağır olmak üzere sekiz itfaiyecinin yaralandığı bildirildi.



Altı ay kadar önce de komşu kent Montecito'daki yangında 200 ev yanmıştı.

