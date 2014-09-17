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Dünya
Deutsche Welle

Kaliforniya ormanları yanıyor

Kaliforniya'da binlerce itfaiyeci çıkan orman yangınlarını söndürmeye çalışıyor. Eyalette 12 ayrı yangın çıktı.

17 Eylül 2014 14:29


Tarihi kuraklık ve rekor düzeydeki sıcaklıkların hâkim olduğu Kaliforniya'da 6 bin kadar itfaiyeci çıkan geniş kapsamlı orman yangınlarını söndürebilmek için mücadele ediyor.

Kaliforniya'nın kuzeyindeki yangın bölgesinde yaşayan binlerce kişi tahliye edildi, binalar hasar gördü. Güneyde ise ısının artması nedeniyle insanların klimalara yüklenmesi sonucu elektrik hatlarında sorunlar yaşandı, çoğu bölgede elektrik kesintileri meydana geldi.

ABD'nin batı eyaletinde şu anda 12 tane yangın olduğu belirtiliyor. Weed kasabasında da kilise dâhil 100 kadar binanın yandığı kaydedildi.

CalFire sözcüsü Alyssa Smith, bu yıl kuraklık nedeniyle daha çok yangın olduğunu, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 200 daha fazla yangın çıktığını belirtti.

Pazar günü Yosemite Ulusal Parkı yakınlarında yaşayan bin kişi tahliye edilmişti. Çıkan yangında bir kaç saat içinde 133 hektarlık alan kül olmuştu.

Kaliforniya'da sıcaklıkların 40 dereceye ulaştığı ve onlarca yıldır en kötü kuraklığın yaşandığı kaydediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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KaliforniyaAlyssa SmithYosemite Ulusal ParkıDeutsche Welle Türkçe AFP BS/EC

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