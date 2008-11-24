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Spor

Kaliforniya derbisi Lakers'ın

NBA'de Pazar gecesinin kapanış maçında Los Angeles Lakers, Staples Center'da Sacramento Kings'i konuk etti.

24 Kasım 2008 02:00


NBA'de Pazar gecesinin kapanış maçında Los Angeles Lakers, Staples Center'da Sacramento Kings'i konuk etti.

Lakers, eski gücünden uzak Kings karşısında ilk üç çeyrekteki etkili oyunuyla sonuca gitmesini bildi (118-108).

Sekiz oyuncunun sayı kategorisinde çift hanelere ulaştığı Lakers'ta Kobe Bryant 24 sayı, 4 ribaunt, 6 asist, 3 top çalma, Pau Gasol 16 sayı, 7 ribaunt, Andrew Bynum 15 sayı, 10 ribaunt, Lamar Odom 14 sayı, 7 ribaunt ile oynadı.

Kings'te ise John Salmons 24 sayı, 4 ribaunt, kenardan gelen çaylak Bobby Brown 21 sayı, 7 asist, bir diğer çaylak Jason Thompson 15 sayı, 7 ribaunt, 3 top çalma, 2 blok ve Bobby Jackson 15 sayı, 4 ribaunt, 3 top çalma ile maçı tamamladı.

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