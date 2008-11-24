Kaliforniya derbisi Lakers'ın



NBA'de Pazar gecesinin kapanış maçında Los Angeles Lakers, Staples Center'da Sacramento Kings'i konuk etti.



Lakers, eski gücünden uzak Kings karşısında ilk üç çeyrekteki etkili oyunuyla sonuca gitmesini bildi (118-108).



Sekiz oyuncunun sayı kategorisinde çift hanelere ulaştığı Lakers'ta Kobe Bryant 24 sayı, 4 ribaunt, 6 asist, 3 top çalma, Pau Gasol 16 sayı, 7 ribaunt, Andrew Bynum 15 sayı, 10 ribaunt, Lamar Odom 14 sayı, 7 ribaunt ile oynadı.



Kings'te ise John Salmons 24 sayı, 4 ribaunt, kenardan gelen çaylak Bobby Brown 21 sayı, 7 asist, bir diğer çaylak Jason Thompson 15 sayı, 7 ribaunt, 3 top çalma, 2 blok ve Bobby Jackson 15 sayı, 4 ribaunt, 3 top çalma ile maçı tamamladı.



