Kaliforniya alevler içinde



ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki iki noktada devam eden yangınlar henüz kontrol altına alınamadı. Yetkililer bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdular.

Bu iki bölgede yerleşim yerleri tahliye edilirken, binlerce itfaiye görevlisinin de yangınlara müdahale ettiği ve yerleşim yerlerini koruma altına almaya çalıştığı belirtildi.

Kaliforniya Valisi Jerry Brown da yangından etkilenen bölgelerde olağanüstü hal ilan etti. Nevada, Oregon, Utah, Colorado ve Washington eyaletlerinden de yardım istendi.

Yetkililer, alevlerin şimdiye kadar 400 bina, iki site ve beş tesise zarar verdiğini kaydetti. Hafta sonunda yangına müdahale eden dört itfaiye çalışanı yaralandı.

Acil Hizmetler Dairesi Başkanı Mark Ghilarducci, yangınların aşırı kuraklık nedeniyle hızla yayıldığını söyledi.

ABD'de bu yaz son dört yılın kuraklık rekoru kırılmıştı. Yetkililer, temmuz ayından beri yangın sönderme çalışmaları için 212 milyon dolar harcandığını belirtiliyor.