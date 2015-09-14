T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Kaliforniya alevler içinde

Kaliforniya'da iki bölgede devam eden orman yangınları korkutuyor. Bir kişi hayatını kaybederken, yangından etkilenen bölgelerde olağanüstü hal ilan edildi.

14 Eylül 2015 15:39


ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki iki noktada devam eden yangınlar henüz kontrol altına alınamadı. Yetkililer bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdular.

Bu iki bölgede yerleşim yerleri tahliye edilirken, binlerce itfaiye görevlisinin de yangınlara müdahale ettiği ve yerleşim yerlerini koruma altına almaya çalıştığı belirtildi.

Kaliforniya Valisi Jerry Brown da yangından etkilenen bölgelerde olağanüstü hal ilan etti. Nevada, Oregon, Utah, Colorado ve Washington eyaletlerinden de yardım istendi.

Yetkililer, alevlerin şimdiye kadar 400 bina, iki site ve beş tesise zarar verdiğini kaydetti. Hafta sonunda yangına müdahale eden dört itfaiye çalışanı yaralandı.

Acil Hizmetler Dairesi Başkanı Mark Ghilarducci, yangınların aşırı kuraklık nedeniyle hızla yayıldığını söyledi.

ABD'de bu yaz son dört yılın kuraklık rekoru kırılmıştı. Yetkililer, temmuz ayından beri yangın sönderme çalışmaları için 212 milyon dolar harcandığını belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

KaliforniyaValisi Jerry BrownOregon Utah ColoradoWashingtonYetkililerHizmetler Dairesi Başkanı Mark GhilarducciWelle Türkçe dpa/DW/HS/MÇ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24