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Dünya

Kalifornia'da bir barda ateş açıldı, en az 10 yaralı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Kasım (DHA) – Kalifornia’nın Thousand Oaks bölgesinde,  bir kişi yarı otomatik bir silah ve gaz bombalarıyla bir bara saldırdı, en az 10 en çok 20 kişiyi yaraladığı düşünülen saldırganı yakalama çalışmaları devam ediyor

08 Kasım 2018 14:58

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Kasım (DHA) – Kalifornia’nın Thousand Oaks bölgesinde,  bir kişi yarı otomatik bir silah ve gaz bombalarıyla bir bara saldırdı, en az 10 en çok 20 kişiyi yaraladığı düşünülen saldırganı yakalama çalışmaları devam ediyor.
Olay yerine gelen polislerle de çatışmaya giren saldırganın bir polis memurunu yaraladığı duyuruldu.
Bölge polisi olayın tehdit seviyesini ikinci seviye toplu katliam olarak güncelledi.
Ventura Bölgesi İtfaiye Departmanı’nın Twitter üzerinden yaptığı duyuruda, “Thousand Oaks bölgesinde silahlı bir saldırı yaşanıyor, lütfen bölgeden uzak durun” denildi.

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