"Kalıcı yaz saati uygulamasının enerji tasarrufu sağladığını söylemek imkânsız"

Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Şebnem Seçkin Uğurlu, yaz saati uygulamasının kalıcı hale getirilmesinin enerji tasarrufu sağlamadığını söyledi. Uğurlu, "Uygulamanın enerji tasarrufu sağladığını söylemek imkânsızdır. Hatta tam tersine EMO’nun uygulama öncesi dile getirdiği ve dikkate alınmayan uyarılarının gerçekleştiğini rahatlıkla söyleyebiliriz" diye konutşu.

Uğurlu, şunları kaydetti:

“2006’nın kasım ve aralık, 2017’nin de ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan dönemde, bir önceki yılın aynı aylarına göre enerji tüketimindeki artış 7 milyar kilovatsaat düzeyinde gerçekleşti. Enerji tüketimini etkileyen çok sayıda parametre olmasına rağmen, ekonomik verilerin ve sanayi üretiminin daha yüksek olduğu dönemde bile, uygulamaya geçildiği dönemin altında bir artış yaşanması temel gösterge olarak kabul edilmelidir. Bu nedenle uygulamanın enerji tasarrufu sağladığını söylemek imkânsızdır. Hatta tam tersine EMO’nun uygulama öncesi dile getirdiği ve dikkate alınmayan uyarılarının gerçekleştiğini rahatlıkla söyleyebiliriz."

En çok İzmir etkilenecek

Ülkenin en batısında yer aldığı için saat dilimi değişikliğinden en çok etkilenen illerden birinin de İzmir olduğunu vurgulayan Uğurlu, “Daha karanlık ve soğuk bir sabaha uyanan yurttaşlar İzmir’de ısınma için de eskisinden daha fazla enerji tüketmektedir. İzmir Valiliği’ne acilen okul ve mesai saatlerini ileri alma çağrısı yapıyoruz” dedi.

‘Karanlıkta eğitime’ devam

Hükümet, öğrencilerin sabah karanlıkta okula gitmek zorunda kalmaları ve “tasarrufa değil israfa” neden olduğu eleştirilerine karşın ileri saat uygulamasını ( yaz saati) kalıcı hale getirdi. Bundan böyle saatler geri alınmayacak. Cumhurbaşkanı kararı dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulaması (tüm yıl yaz saati) her yıl, yıl boyu sürdürülecek. Yaz saati uygulaması özellikle okullarda çocukların sabah karanlıkta okula gitmek zorunda kalmaları nedeniyle eleştirilmişti. Veliler ders saatlerinin buna göre düzenlenmesini talep etmişlerdi.