'Kalıcı yaz saati uygulamasından tasarruf edildi' diyen Bakan Dönmez'in bahsettiği İTÜ raporuna ulaşılamadı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “tasarruf” iddiasını İTÜ’nün hazırladığı bir rapora dayandırmış ve “Uygulamanın başlamasından bu yana elde edilen tasarruf yaklaşık 6 milyar 82 milyon kWh olup, bu tasarrufun parasal karşılığı tek zamanlı tarifeye göre 3.97 milyar lira, üç zamanlı tarifeye göre ise 5 milyar 94 milyon TL’dir” savunmasını yapmıştı. Ancak Dönmez’in savunduğu rapora ulaşılamamıştı.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın da Bakan Dönmez’in sözünü ettiği ve bu zamana değin kamuoyuyla paylaşılmayan raporu, Meclis gündemine taşıdı. Dönmez’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Akın, “Raporun tamamına kamuoyu nasıl ulaşabilir” sorusunu yöneltti. Önergeye yanıt veren Bakan Dönmez ise raporu paylaşmadı. “Raporun internette bulunabileceğini” söyleyen Dönmez, rapora ilişkin bir internet adresi de göstermedi.

Dönmez’in, “Raporun içeriği ile raporda kullanılan bilimsel yöntemlere dair İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Ahmet Duran Şahin ile ekibi tarafından çok sayıda yayın ve sempozyum bildirisi yayımlanmıştır. Bu yayım ve sempozyum bildirilerine arama motorları üzerinden ve bilimsel yayın sitelerinden ulaşılabilmektedir” ifadelerini kullanması dikkat çekti.

"Arama motorlarında raporun aslı yok"

Dönmez’in yanıtına CHP’li Ahmet Akın şu sözlerle tepki gösterdi:

"Vatandaşlarımızın şiddetle karşı çıktığı uygulamayla gerçekten tasarruf yapılıyorsa, gerçekten insan psikolojisini olumlu etkisi varsa; niye açıklamıyorsunuz? Arama motorlarında raporun aslı yok, raporla ilgili bilimsel olmayan çeşitli makaleler dışında bir veri yok. Bu raporu karanlıkta çocuklarını okula gönderirken endişe içinde kalan ailelere açıklayın. Bu rapor hangi saygın bilimsel hakemli dergide yayımlandı? Bu rapora atıf yapılarak açıklanan veriler hangi bilimsel yöntemlerle elde edildi?”