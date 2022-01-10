T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

'Kalıcı yaz saati uygulamasından tasarruf edildi' diyen Bakan Dönmez'in bahsettiği İTÜ raporuna ulaşılamadı

"Vatandaşlarımızın şiddetle karşı çıktığı uygulamayla gerçekten tasarruf yapılıyorsa, gerçekten insan psikolojisini olumlu etkisi varsa; niye açıklamıyorsunuz?"

10 Ocak 2022 08:50

Türkiye’de kalıcı hale getirilen yaz saati uygulaması nedeniyle çocuklar karanlıkta okula, yetişkinler ise işe gitmek zorunda kalıyor. Hükümet ise söz konusu uygulamayla "tasarruf" edildiğini öne sürmüştü. 

Yaz saati uygulamasıfatih dönmezahmet akınraporİTÜ
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24