“Kalıcı yaz saati uygulaması olumsuz psikolojik etki yaratıyor”

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, kalıcı yaz saati uygulamasının çocukların ve ailelerin psikolojisini olumsuz etkilediğine dikkat çekerek, dünya ile uyumlu olarak kış saati uygulamasına yeniden geçilmesi çağrısında bulundu.

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, yazılı bir açıklama yaparak kalıcı yaz saati uygulamasının kaldırılması yönünde çağrıda bulundu. Kalıcı yaz saati uygulamasının hem çocukların hem de ailelerin psikolojisini olumsuz etkilediğini belirten Göker, şunları söyledi:

– Yüz yüze eğitimin yeniden başladığı 2021-2022 eğitim öğretim yılında, uygulanmakta ısrar edilen ‘kalıcı yaz saati uygulaması’ çok erken okula gitmek zorunda kalan öğrencilerin ve ailelerinin psikolojisini olumsuz etkilemektedir. Yapılan araştırmalar, kısalan uyku süresi ve azalan uyku verimi nedeniyle, santral sinir sistemi, endokrin, dolaşım ve bağışıklık sisteminin olumsuz etkilendiğini, bu nedenle bireyin ve halkın sağlığın da olumsuz etkilediğini göstermiştir.

"Yaz saati uygulaması sonrası trafik ve iş kazalarında artış olduğunu gösteren çalışmalar var"

– Yine yaz saati uygulaması sonrası trafik ve iş kazalarında artış olduğunu gösteren bazı çalışmalar da bulunmaktadır. İTÜ tarafından hazırlandığı iddia edilen fakat bir türlü kamuoyuna açıklanmayan raporlara dayandırılarak kalıcı hale getirilen yaz saati uygulamasının enerji tasarrufuna bir katkı sağlamadığı, tam tersine elektrik tüketimini artırarak elektrik üretim ve dağıtım şirketlerinin daha fazla kar etmelerine yol açtığı araştırmalarla ortaya konmuştur.

"Yavrularımıza bunları yaşatmaya kimsenin hakkı yoktur"

– Elektrik Mühendisleri Odası; Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) elektrik tüketim istatistiklerini temel alarak yaptığı çalışma sonucunda, kış saati uygulamasından vazgeçilmesinin elektrik tüketiminde tasarruf sağlamadığını, aksine tüketimi arttırıcı etkisinin olduğunu tespit etmiştir. AKP'nin elektrik şirketlerine sağladığı kıyağın faturasını sıkıntı yaşayan çocuklarımız ve aileleri ödüyor. Sabahın zifiri karanlığında, kışın dondurucu soğuğunda, uykusuz, yorgun kalkıp yollara düşmek zorunda kalan binlerce öğrenci, emekçi ve aileleri, üç beş enerji şirketinin daha fazla kar edebilmesi uğruna sıkıntı yaşamaktadır.

– Özellikle okula yeni başlayan minicik yavrularımıza bunları yaşatmaya kimsenin hakkı yoktur. AKP iktidarı her uygulamasında olduğu gibi bu uygulamada da vatandaştan, minicik yavrularımızdan yana değil yandaştan yana karar almıştır. Hiçbir bilimsel temele dayanmayan, halkımızın büyük bölümünün sıkıntı yaşamasına neden olan kalıcı yaz saati uygulaması derhal kaldırılmalı ve dünya ile uyumlu olarak kış saati uygulamasına yeniden geçilmelidir. Bu istek; ülkemizin geleceği milyonlarca öğrenci ve ailelerinin, aynı zamanda emekleri ile bu ülkeyi ayakta tutan çalışanlarımızın isteğidir.